Raus von zu Haus!?

Um sich noch möglichst viele Chancen und Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt 2017 offen zu halten, ist es für junge Leute, die im Ausland aktiv werden wollen, allerhöchste Zeit sich zu informieren und zu bewerben!



Das Jugendinformationszentrum bietet deshalb am 02.03.2017 (18 Uhr) wieder einen Informationsabend zu Auslandsaufenthalten von „A“ wie „Au Pair“ bis „W“ wie „Workcamps“ an!



Eintritt frei – keine Anmeldung nötig!



Nach einer einführenden Präsentation zu allen Programmen steht ein JIZ-Fachberater Rede und Antwort!



Das JIZ ist Eurodesk-Partner in München. Das JIZ vermittelt nicht ins Ausland, sondern informiert und unterstützt junge Leute unabhängig und neutral auf Ihrem Weg ins Ausland.





Infoabend zu Auslandsaufenthalten

Donnerstag, 02. März 2017 um 18 Uhr

Jugendinformationszentrum München, Sendlinger Straße 7 (im Innenhof)





Die Veranstaltung ist kostenlos und es ist keine Anmeldung erforderlich.

