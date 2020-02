Pressemitteilung BoxID: 786187 (JIZ Jugendinformationszentrum München)

"Rafiki"

Spannender Film + Diskussion über Homophobie und Diskriminierung

Mit dem vielfach ausgezeichneten Spielfilm „Rafiki“ startet die Reihe „Aus der Fremde – in die Fremde?!“ (ein Gemeinschaftsprojekt von MIKADO / IG und JIZ / KJR) am 18.02.2020 bei der IG-Feuerwache in das Jahr 2020 und thematisiert die Diskriminierung von Menschen aufgrund deren sexueller Orientierung. Nach dem Film diskutiert Iris Špringer (Projektkoordinatorin von Queer*Yourope) gemeinsam einer jungen Aktiven dieses IG-Projektes und dem Publikum über Homophobie und LSBT*I*Q-Diskriminierungen.



Wann + Wo:





Dienstag, 18.02.2020 - 18.30 Uhr (Ende: 21 Uhr)

IG–Feuerwache (Jugendtreff, Ganghoferstr. 41)

Nähe U-Bahnhof „Schwanthalerhöhe“





Diskussion nach dem Film:

Iris Špringer, Projektkoordinatorin von Queer*Yourope, diskutiert mit einer jungen Aktiven dieses IG-Projektes und dem Publikum über Homophobie und Diskriminierung – weitere Gäste sind angefragt.



-> Queer*Yourope (ein Angebot der IG - InitiativGruppe e.V.) unterstützt Münchner Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren, die Rassismen und zusätzlich LSBT*I*Q-Diskriminierungen erfahren (da sie lesbisch/ bisexuell/ trans*/ inter* und/oder queer sind).



Eintritt frei - Anmeldung (nur für Gruppen) bitte im JIZ



Infos zum Film „Rafiki“ (Spielfilm, Kenia 2018, 82 min, mit dt. Untertiteln)



Inhalt: Rafiki – der Titel bedeutet auf Suaheli „Freund(in)“ – ist der erste kenianische Film, der bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt wurde. In Kenia selbst, wo Homosexualität noch immer unter Strafe steht, wurde der Film zunächst mit einem Aufführungsverbot belegt, das erst nach einer Klage der Regisseurin gelockert wurde. Basierend auf der preisgekrönten Kurzgeschichte „Jambula Tree“ (2008) der ugandischen Autorin Monica Arac de Nyeko, erzählt Rafiki von einer afrikanischen Jugend, die entschlossen gegen Homophobie, religiöse Dogmen und die Strenge der Eltern aufbegehrt. Ein mitreißender Film, der vor Freiheitsliebe und Lebensfreude in strahlenden Farben leuchtet. QUELLE: Filmverleih-Webseite www.salzgeber.de



Infos zu „Aus der Fremde – in die Fremde?!“



Bereits seit 2006 präsentiert das Jugendinformationszentrum (KJR München-Stadt) gemeinsam mit MIKADO (IG InitiativGruppe e.V.) spannende Filme + Diskussionen zu den Bereichen Migration und Chancengerechtigkeit!



Alle Infos zu Filmen und Gästen 2020 gibt es unter: www.filmreihe.jiz-m.de

