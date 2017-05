Dritte JOBMEDI Hessen bietet tausende Arbeits- und Ausbildungsplätze im Gesundheits- und Sozialwesen

Ein Beruf im Gesundheits- und Sozialwesen zu ergreifen hat zur Folge, dass die Auswahl an Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Wahl an potenziellen Arbeitgebern, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen enorm groß ist.



Es sind Fachkräfte aus den Bereichen Pflege, Medizin und Soziales, denen sämtliche Türen offen stehen und denen es einfach nur an allgemeinen Informationen mangelt. Ein breitgefächertes Angebot mit vielen interessanten Arbeits- und Ausbildungsberufen in diesen Bereichen bietet seit 2011 die Messe JOBMEDI – Die Berufsorientierungsmesse für Gesundheit und Soziales an.



Tausende Besucher/-innen nehmen jährlich die Gelegenheit wahr, sich über Zukunftsperspektiven im Gesundheits- und Sozialwesen zu informieren. Ob Fachkräfte, Studierende, Absolventen, Weiterbildungsinteressierte oder bevorstehende Schulabgänger/-innen, die JOBMEDI hat für alle etwas im Gepäck, die in dieser Branche bereits arbeiten oder noch einsteigen möchten, denn die Vorteile liegen auf der Hand: die Branche ist krisensicher und bietet Berufe, die man nicht einfach so wegrationalisieren kann.



Am Freitag, 23. und Samstag, 24. Juni 2017 wird die JOBMEDI zum dritten Mal in Frankfurt a. M. im Kongresszentrum Kap Europa (am Skyline Plaza) stattfinden. Regionale und überregionale Aussteller haben sich ihre Standflächen in Frankfurt für 2017 bereits gesichert. Viele Arbeitgeber und Institutionen haben schnell erkannt, dass sie sich mit ihren Karrieremöglichkeiten auch einem breiten Publikum präsentieren müssen. Neue und frische Wege bringen Bewegung in eine angeschlagene Branche, die um Fachkräfte und Nachwuchs kämpft. Eine Plattform für alle, auf der man sich als Besucher/in quer informieren und als Aussteller als zeitgemäßen Arbeitgeber präsentieren kann. Das ist die Idee, die hinter dem Messekonzept JOBMEDI steckt, das bereits in vier Bundesländern jährlich veranstaltet wird.



Ein großartiges Rahmenprogramm mit Vorträgen und Workshops ist genauso selbstverständlich wie der freie Eintritt zur Messe für alle ab 15 bis 50+ Jahren, die sich für diese Berufe interessieren.



Alle Informationen zu Ausstellern der Messe und dem Rahmenprogramm erhalten Sie unter: WWW.JOBMEDI.DE



Öffnungszeiten:



Freitag 23. Juni von 09:00 – 14:00 Uhr



Samstag 24. Juni von 10:00 – 15:00 Uhr

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren