Im Trend: matte Oberflächen für Innentüren

25.02.19

Vor gut zehn Jahren etablierte sich in der Auto-Tuning-Szene ein neues Hightech-Design in Form von mattschwarzen Karosserieteilen. Fortan fielen erste Sportwagen mit extrem matter Oberfläche auf – meist in Schwarz –, die sich deutlich von den „normalen“ Autos in Metallic-Lackierung abhoben: die Geburtsstunde eines Trends.



Allmählich schwappt die Matt-Welle auch in andere Konsumgüterbereiche über. Bei Möbeln und Küchen zieht der Trend jetzt deutlich an, auch weil man bei diesen Ober-flächen nahezu keine Fingerabdrücke mehr sieht. Ein Vorteil, der gerade bei häufig berührten Küchenfronten dankbar vom Markt aufgenommen wurde. Insbesondere Grautöne stellen aktuell einen Interior-Trend dar. Sie lassen Akzentfarben wirken und passen perfekt zu Weiß und Naturmaterialien.



JELD-WEN bringt den Trend jetzt auf die Innentür und präsentiert eine Mattlack-Ober-flächen-Serie. Mit der dunklen Graphit ML24, dem helleren Pendant Staubgrau ML37 sowie der Creme ML01 verfährt JELD-WEN einmal mehr nach dem Motto „Weniger ist mehr“.



„Nach der Trendfarbe Weiß avancieren Grautöne und dezente matte Oberflächen aktuell zu den Top drei der Unifarben im Wohnbereich“, sagt Ralf Hoffmann, Bereichsleiter Marketing & Produktmanagement. „Ähnlich wie bei der sehr erfolgreichen Duri- Top-Collection wollten wir auch hier dem Kunden nur Modelle anbieten, die sich wirklich verkaufen lassen.“ Die dezente Oberfläche hat eine samtige Haptik, fühlt sich sehr angenehm an und strahlt somit Wärme aus.



Die auf der BAU 2019 in München präsentierten neuen Oberflächen (verfügbar ab 4/2019) werden standardmäßig durch ein besonderes Herstellungsverfahren nahtlos über die Falzkante an der Schließseite ummantelt. Dadurch werden beispielweise Gebrauchsspuren, wie das Ablösen der Falzkantenbeschichtung, stark minimiert beziehungsweise ausgeschlossen. Das Problem der sogenannten „Bleistiftkante“ gehört ebenfalls der Vergangenheit an, denn ohne Fuge kann sich kein Schmutz ansammeln.



Die drei neuen Mattlack-Oberflächen sind außerdem über das JELD-WEN-Hochleistungsliefersystem 5PLUS verfügbar. Das serviceorientierte System ist ab Losgröße eins sowie in einer Varianz von mehr als 10.000 möglichen Innentür-Kombinationen verfügbar. Bei immer engeren Timings im Bauhandwerk ein unschätzbar wertvoller Vorteil.

