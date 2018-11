New year to remember: Jaz Stuttgart wird Silvester zum Wohnzimmer der Stadt

27.11.18

The greatest New Years Dinner in town: Zum Jahreswechsel verwandelt sich das gesamte Jaz Hotel in Stuttgart in eine ganz besondere Location für den Jahreswechsel. Mit kulinarischen Delikatessen und musikalischer Untermalung lässt man das Jahr ganz im Jaz-Style stilvoll ausklingen. Für ein Highlight sorgt um Mitternacht die Wolfram Bar & Terrace: Bei süßen Tapas, Sparkling Wine und exklusiver Rhythms-Music-Selection beschert die Rooftop-Bar über den Dächern der Schwabenmetropole beste Aussicht auf ein Meer von tausend Feuerwerklichtern. Das Ganze ist als Dinner Package ab sofort im Jaz Stuttgart buchbar. In Kombination mit dem Overnight Arrangement ist zudem das „Morning After“-Programm mit Katerfrühstück, Kinderbetreuung und Relax-Area gesichert. Mit den beiden Silvester Packages zeigt das Jaz Stuttgart einmal mehr, dass es ein Ort für spontane Begegnungen und Interaktionen ist. Hier wird Lifestyle gelebt – für local heroes und Gäste aus aller Welt.



Urbane Packages – ohne Mitmach-Zwang



In heimischer Atmosphäre lockt nach einem Welcome Cocktail bereits die Gastro-Area „Rhythms Bar & Kitchen“ mit duftendem Soulfood und Japas – einer neuen Art von Jaz-style Tapas. Von schwäbischen bis hin zu asiatischen Delikatessen dienen die kleinen Köstlichkeiten als Vorspeise, ehe es mit den Rhythms Signature Dishes am Buffet weitergeht. Für den Abschluss des stilvollen Dinners sorgen süße Japas, die bei Feuerwerk und Sparkling Wine zum Jahreswechsel auch auf der Rooftop Terrace bei bunten Farben unter freiem Himmel gemeinsam genossen werden können – natürlich immer mit jazy Beats im Hintergrund. Das Dinner Package ist für 79 Euro pro Person erhältlich. Weitere Informationen zum Paket unter: https://www.jaz-hotel.com/stuttgart-new-years-dinner.



Wer gekommen ist, um zu bleiben oder keine Lust auf einen langen Heimweg hat, für den hat das Jaz Stuttgart ein spezielles Arrangement geschnürt. So wartet in einem der 166 Zimmer und Suiten bereits ein gemütliches Boxspring-Bett auf seine Gäste. Das Beste: Dank Late Check-Out bis 16 Uhr ist Ausschlafen an Neujahr garantiert. Nach einer belebenden Regendusche geht’s schließlich zum extra langen Katerfrühstück. Auch die britische Tee-Tradition High Tea wird im Hotel gelebt, zusätzlich zum Tee werden herzhafte Speisen gereicht – von Scones bis zu Shortbread, jeweils neu interpretiert. Zudem laden im gesamten Hotel heimelige Ecken zum Träumen und Plaudern ein. Damit auch Eltern diese gemütliche Zeit ungestört genießen können, freuen sich die Kinder währenddessen über Spaß und Spiele im Kids Corner. Und für alle, die aktiv sein wollen, warten in der Gaming Zone PlayStation und Wii-Konsolen auf Battles. Das Overnight Dinner Package gibt es für 198 Euro pro Person und für 297 Euro für zwei. Weitere Details zum Arrangement unter: https://www.jaz-hotel.com/hotels/jaz-stuttgart/angebote/silvester.



„Alle Gäste, die das Jahr stilvoll bei Dinner und Drinks im Herzen Stuttgarts ausklingen lassen möchten, sind bei uns herzlich willkommen. Für sie bieten wir Welcome Cocktails, kulinarische Köstlichkeiten und Ausschlafen als urbanes Package an“, so Stefan Schär, General Manager des Jaz Stuttgart. Er freut sich bereits jetzt, dass sich das Jaz Stuttgart am 31. Dezember 2018 zum großen Wohnzimmer der Stadt verwandelt. „Wer ungezwungen die Zeit gemeinsam verbringen möchte, kann das ebenso tun wie Gäste, die „jazy“ in das neue Jahr starten und den ersten Tag in 2019 mit einem loungigen Nachmittag verbringen wollen. Natürlich gehört „jaz-like“ auch die entsprechende musikalische Untermalung dazu.“

