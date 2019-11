Pressemitteilung BoxID: 776211 (Jaz Hotel GmbH)

Am Puls der Zeit in 0711

jazy Bartalks with Emma von Bergenspitz: Die neue Eventreihe im Jaz in the City Stuttgart

Themen, die Stuttgart bewegen: Inmitten der schwäbischen Landeshauptstadt startet das Jaz in the City Stuttgart am 5. Dezember 2019 um 19.30 Uhr seine neue Eventreihe – die jazy Bartalks. Ab sofort findet vier Mal im Jahr ein Talk in der Rhythms Bar & Kitchen des lässigen Designhotels im Europaviertel statt. Journalistin und Buchautorin Emma von Bergenspitz führt die Gäste durch den Abend und moderiert die Talkrunde bestehend aus verschiedenen Experten zu einem Thema mit lokaler DNA.



Zum Auftakt der Eventreihe starten die jazy Bartalks unter dem Motto: Netzwerken im Kessel – Wie connecte ich mich im Schwabenlände? Diskutiert wird beispielsweise, wie vielversprechend Business-Netzwerke sind und ob Männer und Frauen sich unterschiedlich vernetzen. Als Talkgäste werden vier Stuttgarter Köpfe diese und viele weitere Fragen von Moderatorin Emma von Bergenspitz beantworten. Mit dabei sind Armin Dellnitz, Geschäftsführer Stuttgart-Marketing GmbH/Stuttgart Tourismus, Start-up Experte und Unternehmenscoach Johannes Ellenberg von der Ellenberg Academy, Samira Djidjeh, Quartiersleiterin Digital Media Woman Stuttgart und René Bauer, Eventmanager Jaz in the City. Für eine einzigartige Klangkulisse nach dem Talk sorgt Singer/Songwriterin Nala.



Jedes Quartal sollen Stuttgarter Locals in Zukunft im jazy Wohnzimmer – der Rhythms Bar & Kitchen – zusammenkommen, um mehr über ein spannendes Thema, das die Stuttgarter bewegt, zu erfahren. Danach ist Zeit, um sich in geselliger Runde bei Live Musik, tasty Japas und fancy Drinks auszutauschen.



Die kostenlose Anmeldung fürs Event erfolgt auf Eventbrite. Außerdem erhält jeder Besucher einen gratis Welcome Drink zu Beginn des Abends.



Jaz in the City ist eine Marke der Deutschen Hospitality. Jaz in the City bietet ein cooles, modernes Design der Zimmer, einen perfekten Service und die neusten Trends aus der lokalen Food- und Drinks-Szene. Damit spiegelt die junge Hotelmarke das Lebensgefühl der Stadt wider und lebt von der lokalen Musik- und Kulturszene. Das erste Jaz in the City hat 2015 in Amsterdam eröffnet, das zweite im Januar 2018 in Stuttgart. Wien und Dubai folgen 2020 und 2022. Weitere Marken der Deutschen Hospitality sind: Steigenberger Hotels & Resorts mit 60 historischen Traditionshäusern, lebendigen Stadtresidenzen sowie Wellness-Oasen inmitten der Natur. MAXX by Steigenberger – neu, charismatisch, den Fokus auf das Wesentliche, ganz nach dem Motto „MAXXimize your stay“. IntercityHotel mit 40 modernen Stadthotels der gehobenen Mittelklasse jeweils nur wenige Gehminuten entfernt von Bahnhöfen oder Flughäfen. Und Zleep Hotels – Qualität und Design zu einem günstigen Preis – mit Hotels in Dänemark und Schweden. Zum Portfolio der Deutschen Hospitality gehören derzeit 150 Hotels auf drei Kontinenten, darunter 30 Hotels in der Pipeline.



