Digitalisierung der Medizin: Ärzte mit praktischen Erfahrungen sind von den Vorzügen überzeugt

Die meisten Ärzte sind offen für den Ausbau der Digitalisierung

Zahnärzte haben überdurchschnittlich oft eine Praxis-Homepage und nutzen besonders häufig die Möglichkeiten des Online-Praxismarketings

Erfahrung und Auseinandersetzung mit digitalen Angeboten führen zu einer positiven Einschätzung





Die Mehrheit der Praxen ist online und ein Großteil der Ärzte steht der Digitalisierung der Medizin grundsätzlich offen gegenüber. Je mehr sich Mediziner mit digitalen Gesundheitsangeboten auseinandersetzen und diese nutzen, desto überzeugter sind sie von deren Nutzen. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer Befragung unter 1.346 Ärzten von jameda, Deutschlands größter Arztempfehlung und Marktführer für Online-Arzttermine.



Die meisten Praxen sind online



94 Prozent der befragten Ärzte nutzen in ihrer Praxis mindestens ein digitales Angebot. 88 Prozent davon haben mindestens eine Praxis-Homepage. Fast zwei Drittel (62 Prozent) betreiben Online-Praxismarketing, 31 Prozent haben eine Online-Lösung zur Vergabe ihrer Termine. Immerhin fast ein Viertel (24 Prozent) gibt an, mit Gesundheitsdaten zu arbeiten, die Patienten über ihr Smartphone erheben. Deutlich seltener genutzt werden die Online-Patientenakte (6 Prozent), Telemonitoring (6 Prozent) oder die Online-Videosprechstunde (3 Prozent). Nur 6 Prozent der Befragten sind echte "Nonliner" und nutzen entsprechend keinen der abgefragten digitalen Services.



Offenheit gegenüber der Digitalisierung der Medizin ist eine Frage der Erfahrung



Die Mehrheit der befragten Ärzte (53 Prozent) steht dem Ausbau der Digitalisierung der Medizin offen gegenüber. Betrachtet man ausschließlich die Gruppe der online-erfahrenen Ärzte, die mindestens drei digitale Angebote in ihrer Praxis nutzen, liegt der Anteil derer, die den Ausbau der digitalen Medizin grundsätzlich befürworten bei 65 Prozent - unter den Ärzten, die fünf und mehr digitale Angebote nutzen, sind es sogar 85 Prozent. Dagegen bescheinigen sich die Nonliner unter den Ärzten (nutzen keine digitalen Angebote in ihrer Praxis) nur zu 34 Prozent eine Offenheit für den weiteren Ausbau der Digitalisierung.



"Die Ergebnisse zeigen: Die deutliche Mehrheit der Ärzte, die fundierte praktische Erfahrungen mit digitalen Gesundheitsangeboten sammeln konnte, sieht die Digitalisierung der Medizin positiv", sagt Dr. Florian Weiß, CEO von jameda. "Dies lässt vermuten, dass Skepsis gegenüber der Digitalisierung abgebaut werden kann, indem Medizinern nützliche und niederschwellige Möglichkeiten zur Nutzung digitaler Angebote gemacht werden."



Erfahrene Onliner sind vom Nutzen digitaler Angebote für ihre Praxisorganisation überzeugt



Besonders deutlich zeigt sich der Einfluss der praktischen Erfahrung auf die Einstellung gegenüber digitalen Gesundheitsangeboten bei der Frage nach deren Nutzen für die Praxisorganisation. So bescheinigen 70 Prozent der "Erfahrenen Onliner" digitalen Gesundheitsangeboten das Potential, Organisation und Abläufe in den Praxen zu verbessern. Unter den "Verhaltenen Onlinern" (nutzen ein oder zwei digitale Angebote - in den meisten Fällen eine Praxis-Homepage und Online-Praxismarketing) stimmen dem nur 45 Prozent der Ärzte zu. Unter den "Nonlinern" ohne Erfahrung mit digitalen Angeboten sehen lediglich 32 Prozent deren Potential zur Verbesserung der Praxisorganisation.



Ärzte mit Erfahrung mit digitalen Gesundheitsangeboten sehen deren Nutzen für Patienten



Ärzte, die bereits Erfahrungen mit digitalen Gesundheitsangeboten haben, sehen auch deren Nutzen für die Patienten deutlich positiver. So stimmen 66 Prozent der "Erfahrenen Onliner" der Aussage "Richtig eingesetzt, kann die Digitalisierung die Versorgung von Patienten verbessern" zu. Unter den "Verhaltenen Onlinern" glaubt noch eine knappe Mehrheit (51 Prozent) an eine bessere Patientenversorgung durch digitale Angebote. Unter den "Nonlinern" sehen dies nur 31 Prozent so.



Intensive Auseinandersetzung mit den eingesetzten Maßnahmen führt zu hoher Zufriedenheit



Die intensive Auseinandersetzung mit dem Erfolg insbesondere der marketingorientierten digitalen Services für Praxen führt zu einer deutlich höheren Zufriedenheit damit.



So sind 70 Prozent der Ärzte, die den Erfolg ihrer Online-Terminlösung regelmäßig kontrollieren, damit zufrieden oder sehr zufrieden. Unter denjenigen, die keine Erfolgskontrolle ihrer Online-Termine betreiben, sind nur 42 Prozent mit der Entscheidung dafür zufrieden.



Insgesamt kontrollieren 48 Prozent der Ärzte, die Online-Praxismarketing betreiben, regelmäßig den Erfolg ihrer Maßnahmen, 42 Prozent kontrollieren ihn selten und nur zehn Prozent nie.



Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Zufriedenheit mit der Entscheidung für den Einsatz von Online-Praxismarketingmaßnahmen: 72 Prozent der Ärzte, die regelmäßig den Erfolg ihres Online-Praxismarketings kontrollieren, zeigen sich zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung dafür. Unter denjenigen, die keine Erfolgskontrolle betreiben, sind nur 40 Prozent zufrieden.



Datenschutzbedenken sind der wichtigste Hinderungsgrund für "Nonliner" und "Verhaltene Onliner"



Auf die Frage nach ihren Vorbehalten gegenüber der Digitalisierung der Medizin nennen sowohl die "Nonliner" (88 Prozent) als auch die "Verhaltenen Onliner" (75 Prozent) an erster Stelle Bedenken beim Thema Datenschutz. Das zweitwichtigste Hindernis aus Sicht dieser Gruppen ist die unzureichende Entlohnung der Ärzte für den Einsatz digitaler Services.



Dr. Weiß: "Auch diese Ergebnisse muss man sehr ernst nehmen. Nur wenn Anbieter digitaler Gesundheitsangebote überzeugende Lösungen für ausreichende Datensicherheit haben und diese auch für Ärzte nachvollziehbar belegen können, kann der nutzenstiftende Durchbruch der digitalen Medizin gelingen. Ebenso muss eine angemessene Bezahlung digital geleisteter Beratungen der Ärzte gewährleistet sein."



Über die Studie:



Die Digitalisierung der Medizin ist in aller Munde, doch meist wird nur die Perspektive der Patienten betrachtet. Die vorliegende Studie geht der Frage nach, wie Ärzte zum Ausbau digitaler Gesundheitsangebote stehen: Welche Angebote nutzen sie? Welche Vorteile sehen sie? Welche Vorbehalte gibt es? Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einfluss tatsächlicher Erfahrung mit digitalen Gesundheitsangeboten auf die Einstellung der Ärzte gegenüber der Digitalisierung der Medizin. Die Befragung wurde unter 1.346 auf jameda (kostenlos und kostenpflichtig) registrierten Ärzten im Zeitraum vom 20. März bis 03. April durchgeführt.

jameda GmbH

jameda ist Deutschlands größte Arztempfehlung. Rund 5,5 Mio. Patienten monatlich suchen auf jameda nach genau dem richtigen Arzt für sich. Dabei helfen ihnen die Empfehlungen anderer Patienten, die von den Ärzten bereitgestellten Informationen sowie zahlreiche Filtermöglichkeiten. Zudem können Patienten ihre Arzttermine über die Online-Terminbuchungsfunktion direkt auf jameda buchen. Ärzte haben die Möglichkeit, ihre Praxis auf jameda vorzustellen und umfassend über ihr Leistungsspektrum zu informieren. Datenbasis bilden bundesweit rund 275.000 Ärzte und andere Heilberufler. jameda ist vom TÜV Rheinland zertifiziert für "Geprüften Datenschutz und Datensicher" und ist eine 100-prozentige Tochter der Burda Digital GmbH.

