Range Rover Evoque erneut das "Beste Auto" im Kompakten SUV Segment

Range Rover Evoque gewinnt mit 23,6 Prozent der Stimmen

Jaguar liefert mit vier zweiten Plätzen starke Teamleistung ab

[b]123.719 Leser wählten zwischen 378 Modelle[/b]





Bei der 41. Auflage der Leserwahl „Best Cars" von auto motor und sport hat der Range Rover Evoque zum wiederholten Mal den Titel Bestes Auto in der Importwertung kompakte SUV/Geländewagen errungen. Mit 23,6 Prozent der Stimmen ging der stilbewusste SUV vor dem Seat Ateca (12,8 Prozent) und dem Hyundai Tucson (6,0 Prozent) durchs Ziel. Das erneut exzellente Abschneiden von Jaguar Land Rover bei der bedeutenden internationalen Wahl runden vier zweite Plätze für Jaguar ab. Die Modelle Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar F-PACE und Jaguar F-TYPE Cabriolet erzielten allesamt einen hervorragenden zweiten Platz. Damit liefert die Raubkatzenmarke ein famoses Mannschaftsergebnis.



Im Rahmen der feierlichen Preisübergabe im Stuttgarter ICS nahm Jaguar Land Rover CEO Dr. Ralf Speth den Siegespreis entgegen. Nach 2014 (Platz zwei) und den Siegen in den „Best Cars"-Ausgaben von 2015 und 2016 steht der beliebte SUV also weiterhin in der Publikumsgunst ganz oben. Land Rover bietet den Evoque als dreitüriges Coupé und Fünftürer an, dazu seit Juni 2016 zusätzlich als weltweit erstes SUV-Cabriolet in der Premium-Kompaktklasse.



Insgesamt standen bei den „Best Cars 2017" in elf Kategorien 378 Modelle zur Wahl; exakt 123.749 Leser und Leserinnen des Stuttgarter Fachmagazins gaben ihre Stimme ab; ergänzt um Voten der Leserschaft von 18 europäischen und drei außereuropäischen Partner-Objekte.

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Jaguar Land Rover ist der größte Automobilhersteller Großbritanniens, der zwei ikonische Marken vereint: Land Rover als führender Produzent von SUV und Geländewagen der Premiumklasse und Jaguar als Premiumhersteller luxuriöser Limousinen, Sportwagen und Crossover.



Das Gemeinschaftsunternehmen beschäftigt weltweit direkt fast 40 000 Mitarbeiter und sichert weitere zirka 240 000 Arbeitsplätze bei Händlerbetrieben, Vertriebsgesellschaften und Zulieferern. Neben den Produktionsstätten in Großbritannien verfügt Jaguar Land Rover über weitere Werke in China, Brasilien, Indien und der Slowakei. In den vergangenen fünf Jahren hat Jaguar Land Rover Fahrzeugverkäufe und Mitarbeiterzahl verdoppelt sowie den Umsatz im gleichen Zeitraum verdreifacht.



Jaguar Land Rover entwickelt und produziert anspruchsvolle Modelle für die Premiumsegmente der Märkte - stets mit Blick auf die Wünsche und Anforderungen der Kunden. Das Unternehmen ist im gesamten produzierenden Gewerbe Großbritanniens der größte Investor in Forschung und Entwicklung: In den vergangenen fünf Jahren hat Jaguar Land Rover rund 12 Milliarden Pfund Sterling (etwa 13,4 Milliarden Euro) für neue Produkte und Technologien aufgewendet - allein im laufenden Geschäftsjahr mehr als 3 Milliarden Pfund Sterling (zirka 3,3 Milliarden Euro). Jaguar Land Rover verkaufte 2016 in fast 160 Weltmärkten 583 313 Fahrzeuge. Mehr als 80 Prozent der Produktion gehen in den Export.

