Land Rover Experience Reisen bringen Abenteuerlustige jetzt auch nach Peru

Mit einem Land Rover kommt man ganz schön herum – schließlich ist die britische Allradmarke seit fast sieben Jahrzehnten auf allen Kontinenten zu Hause. Ganz besonders reizvoll und abenteuerlich wird es, wenn die Land Rover Experience Reisen ins Spiel kommen. Auch 2017 hat das Reise- und Erlebnisprogramm der Geländewagenspezialisten wieder faszinierende Ziele zu bieten. Als Krönung geht es dabei gegen Jahresende nach Peru, auf die Spuren der Land Rover Experience Tour 2017, die im Herbst den Andenstaat unter die 4x4-Räder nehmen wird.



Im Katalog der Land Rover Experience Reisen finden sich außerdem Ziele wie Namibia, Botswana, Island und Kreta – außerdem Besuche im Land Rover-Werk Solihull und ein breitgefächertes Angebot an Fahrtrainings für Neulinge und Fortgeschrittene. Einen Überblick über das gesamte Programm vermittelt die Homepage unter www.landroverexperience. de, die auch den Weg zur schnellen und problemlosen Buchung aufzeigt.



Urlaub ist woanders – bei Land Rover sind Abenteuer inklusive. Seit vielen Jahren bringt der britische Geländewagenbauer seine Kunden zu den schönsten Destinationen. Natürlich am Steuer eines Land Rover oder Range Rover und selbstverständlich perfekt vorbereitet von A bis Z: Eine detaillierte Planung garantiert die besten Wege zu den Naturschönheiten der Erde, lokale Guides machen engen Kontakt mit Land und Leuten möglich – und die unübertroffene Offroad-Kompetenz von Land Rover lässt die Reisenden auch in entlegenste Regionen gelangen.



Ein herausragendes Beispiel dafür liefert das 2017 neu ins Reiseprogramm aufgenommene Ziel Peru. Hier werden sich im kommenden Herbst die Abenteuer der Land Rover Experience Tour abspielen – und anschließend sind in dem Andenstaat die Pisten bereitet für die Reise auf den Spuren der Abenteurer. Ab Mitte November 2017 sind Termine buchbar, die unvergleichliche Erlebnisse versprechen. Denn Peru begeistert mit herrlichen Küsten ebenso wie mit Zeugnissen der Inka-Kultur, wie der berühmten Stadt Machu Picchu, mit der extrem trockenen Atacama-Wüste und urtümlichem Regenwald sowie nicht zu vergessen mit bis zu Tausende Meter hoch hinaus führenden Passstraßen. Wer ab November in Peru dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt unter der Mailadresse info@landrover-experience.de vormerken lassen.



Der aktuelle Katalog der Land Rover Experience Reisen umfasst daneben facettenreiche Trips nach Botswana und Namibia in Afrika, außerdem nach Island und als weitere Neuheit Cabrio-Erlebnistouren auf Kreta. Bei allen Reisen erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit zu einzigartigen Erlebnissen: Fahrten in modernen, komfortablen Geländewagen bzw. SUVs zu Kultur und Natur, perfekt organisiert und individuell geplant.



So führen beispielsweise die Safaritouren durch die Nachbarstaaten Namibia und Botswana zu berühmten Naturschönheiten wie dem Okavango-Delta, Cape Cross oder dem Etosha-Nationalpark sowie zu Begegnungen mit den „Big Five“ der afrikanischen Tierwelt in ihrer natürlichen Umgebung. Die Reisen nach Namibia finden von Mai bis September statt, dauern jeweils elf Tage und kosten pro Person ab 3995 Euro. Durch Botswana geht es im August jeweils 14 Tage lang zu Preisen ab 4895 Euro.



Begegnungen mit Geysiren, Gletschern und den „Big Five“



Ein Kontrastprogramm zu den Destinationen in Afrika bieten die Land Rover Experience Reisen nach Island. Hier stehen zwischen Juli und August sechs- bis neuntägige Programme im Katalog. Zu Preisen ab 3180 Euro erleben die Teilnehmer die geheimnisvolle Vulkaninsel im Nordmeer hautnah – mit Geysiren, heißen Quellen, Gletschern und Bergseen. Ein neues Ziel eröffnen aktuell die von Land Rover organisierten Reisen mit der griechischen Sonneninsel Kreta. An je nach Verfügbarkeit wählbaren Terminen zwischen April und Oktober steht das neue Range Rover Evoque Cabriolet im Mittelpunkt jeweils achttägiger Reisen. Ausgangspunkt ist ein Luxushotel im Osten Kretas – von hier aus geht es mit dem weltweit ersten SUV-Cabrio der Premium-Kompaktklasse on und off the road zu den ungezählten Schönheiten der Mittelmeerinsel. Die Preise pro Person beginnen hier bei 1990 Euro. Neben den Touren durch ferne Länder hat das Programm von Land Rover Experience noch eine Menge mehr zu bieten. Im Angebot für das Jahr 2017 befinden sich unter anderem verschiedene Fahrtrainings, etwa im Land Rover Experience Center im rheinischen Wülfrath, oder auch Reisen ins Land Rover-Stammwerk Solihull.



Fahrtrainings schon für Kinder und Jugendliche möglich



Wer die gesamte Leistungsfähigkeit eines Land Rover oder Range Rover kennenlernen möchte, wird im umfangreichen Angebot von Land Rover Experience fündig. Hier warten Offroad-Abenteuer der besonderen Art. Zum Beispiel diverse Fahrtrainings – individuell oder in Gruppen, wobei ganztägige Veranstaltungen schon zu Preisen ab 210 Euro pro Person Einblicke in die 4x4-Welt erlauben. Zum Programm zählt ferner ein Fahrtraining mit versierten Instruktoren für 11- bis 17-Jährige, das 150 Euro für das erste sowie 50 Euro für das zweite und 25 Euro für jedes weitere Kind einer Familie kostet. Schauplatz dieser und zahlreicher anderer Trainingstage ist das einzigartige Land Rover Experience Center in Wülfrath bei Düsseldorf. Abgerundet wird das Trainingsprogramm durch Angebote wie die winterliche Land Rover Ice Experience in der Schweiz, Schweden und Österreich sowie die vom ehemaligen Formel-1-Piloten Christian Danner konzipierte Land Rover Dynamic Drive Experience, die sich vorrangig auf den Straßeneinsatz der britischen Modelle konzentriert.



Zu guter Letzt: Wer möchte einmal hinter die Kulissen von Land Rover blicken? Und dazu die 4x4-Modelle über den vielleicht anspruchsvollsten Offroad-Parcours bewegen? Land Rover bietet diese Möglichkeit im Rahmen eines Besuchs in der Land Rover-Heimat, im Rahmen der Factory Tour ins Werk Solihull. Hier sind Besichtigungen der Produktion ebenso möglich wie ein zusätzlicher halbtägiger Ausritt durch das legendäre Testgelände in unmittelbarer Nähe. Wer es besonders gediegen und stilvoll möchte, der kann in Solihull die Range Rover Experience buchen: eine Werksbesichtigung im ultimativen Luxus-SUV, dem Range Rover. Weitere Informationen zum Programm der Land Rover Experience Reisen sowie der übrigen Erlebnisse und Veranstaltungen erhalten Sie unter www.landrover-experience.de. Kontakt zum Team von Land Rover Experience bekommt man außerdem telefonisch unter 0 20 58/778 09 99 oder per E-Mail: info@landrover-experience.de.



