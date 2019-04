Pressemitteilung BoxID: 747573 (J. P. Bachem Verlag GmbH)

Wimmelbild für Papst Franziskus

Mitarbeiter der Missionszentrale der Franziskaner überreichen Papst Franziskus ein Wimmelbild aus dem Kölner J.P. Bachem Verlag.



Dieses Mitbringsel zauberte ein Lächeln auf das Gesicht von Papst Franziskus: Im Rahmen einer Privataudienz am Samstag überreichten Ordensleute und Mitarbeiter der „Missionszentrale der Franziskaner“ (MZF) dem Heiligen Vater ein Wimmelbild des Kölner J.P. Bachem Verlags. Das Oberhaupt der katholischen Kirche zeigte sich begeistert von dem bunten Werk, das das Engagement des international tätigen Hilfswerkes in Südamerika, der Heimat des Papstes, abbildet. Er ließ es sich nicht nehmen, die wimmeligen Szenen eingehend zu studieren und zu kommentieren. „Es hat mich sehr berührt, dass ich Papst Franziskus durch das Wimmelbild etwas von unserer Arbeit mit sozial ausgegrenzten und durch verschiedene Schicksale marginalisierte Menschen vermitteln konnte“, resümiert Justine Taranow von der Missionszentrale der Franziskaner.



Das Präsent bildet eine Doppelseite aus dem neuen Wimmelbilderbuch ab, das Anfang Mai im J.P. Bachem Verlag erscheint: „Mein Hilfswerk – Die Missionszentrale der Franziskaner“ lautet der Titel der farbenfrohen Publikation. Auf fünf Papp-Doppelseiten zeigt sie kleinen und großen Lesern auf liebevolle und verständliche Weise, wie das franziskanische Hilfswerk funktioniert. Detailreiche Illustrationen gewähren einen authentischen Blick hinter die Kulissen der Missionszentrale in Bonn und machen die wertvolle Arbeit der Franziskaner über nahezu alle Kontinente hinweg greifbar. Die Betrachter lernen die Missionszentrale in Bonn kennen und erfahren, dass von hier aus Projekte in der ganzen Welt gesteuert werden. Heiko Wrusch, Illustrator für den J.P. Bachem Verlag, setzt Projekte wie den Brunnenbau in Afrika oder die Arbeit mit und für südamerikanische Straßenkinder fesselnd in Szene. Das Wimmelbilderbuch ist anlässlich des 50. Jubiläums der „Missionszentrale der Franziskaner“ entstanden, die zugleich als Herausgeber fungiert. Im Rahmen der Privataudienz würdigte Papst Franziskus das Wirken des Hilfswerks: „Es ist schön, wie ihr als Gemeinschaft von Ordensbrüdern und engagierten Laien euch an alle Menschen guten Willens wendet, um sie zu motivieren, den Armen, den Bedürftigen und an den Rand gedrängten auf der ganzen Welt zu einer besseren Zukunft zu verhelfen.“



Die Wimmelbilderbücher aus dem J.P. Bachem Verlag kommen vollständig ohne Text aus und vermitteln ihre Inhalte vielmehr über Illustrationen. Unabhängig von Herkunft und Sprache sind sie daher für alle Menschen weltweit verständlich. Primär für Kleinkinder konzipiert, begeistern sie zugleich Menschen unterschiedlicher Zielgruppen und unterschiedlichen Alters. Die kunterbunten Publikationen fördern das Lernen logischer Zusammenhänge und regen die Fantasie ihrer Betrachter an. Ausgehend von den Bildern lassen sich neue Geschichten erfinden und weiterentwickeln …

