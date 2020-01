Pressemitteilung BoxID: 783432 (J. P. Bachem Verlag GmbH)

Hinter den Kulissen von St. Severin

Neue Erkenntnisse in neuem Gewand: Der Förderverein Romanische Kirchen Köln e. V. und J.P. Bachem Editionen stellten gemeinsam in St. Severin die jährliche Publikation des Fördervereins vor.



Der 33. Band des Jahrbuchs „Colonia Romanica“ ist der Auftakt einer Zusammenarbeit zwischen dem Förderverein Romanische Kirchen Köln e. V. und J.P. Bachem Editionen. Der thematische Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf der Kirche St. Severin, die auf einen Ursprungsbau aus dem 4. Jahrhundert zurückzuführen ist. Während einer dreijährigen Restaurationsphase konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neue Erkenntnisse sammeln. Diese dienen dem Jahrbuch als Grundlage für einen neuen Blick auf St. Severin.



Die Basilika gehört zu den zwölf romanischen Kirchen Kölns. Deren Erhalt ist Ziel des Fördervereins Romanische Kirchen – ebenso wie die Förderung der Ausgestaltung sowie Ausstattung. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung durch den Förderverein werden in dem Jahrbuch „Colonia Romanica“ veröffentlicht.



Helmut Haumann, Vorstand des Fördervereins, zeigte sich erfreut über den aktuellen Band und die gemeinsam erarbeitete neue Gestaltung des Jahrbuch: „Durch das neue Layout, die schönen ganzseitigen Fotos, die wir neu haben anfertigen lassen, ist ein aufgelockerter Eindruck entstanden.“ Dr. Gabriele Oepen-Domschky, Geschäftsführerin des Fördervereins, führte in Vertretung der Gesamtredaktion als Beispiel eine Doppelseite aus der aktuellen Ausgabe an, die die in St. Severin gefundenen Steinmetzzeichen übersichtlich zeigt und „die relativ trockene Materie optisch prägnant für die Leser umsetzt.“



Für das Jahrbuch-Projekt fand Claus Bachem, Geschäftsführer J.P. Bachem Editionen, Lob: „Es bringt die romanischen Kirchen auch Nicht-Mitgliedern des Fördervereins nahe.“ Band 33 wurde den Fördervereinsmitgliedern kostenlos zugeschickt und ist zudem regulär ab sofort im Buchhandel erhältlich.



Das kommende Jahrbuch, Band 34, begibt sich im Herbst 2020 auf Spurensuche in St. Gereon.



Weitere Informationen zu dem Titel „Colonia Romanica XXXIII“ finden Sie unter: https://bachem.de/verlag/presse/1602.

