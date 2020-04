Pressemitteilung BoxID: 793368 (J. P. Bachem Verlag GmbH)

"Architektur betrifft jeden und sie ist allgegenwärtig"

Das Buch:



Köln: Das sind 2000 Jahre gebaute Geschichte, die das unverwechselbare Bild der Stadt nachhaltig geprägt hat. Hier finden sich mittelalterliche Wehranlagen neben pulsierenden Verkehrsadern, moderne Monumente aus Glas und Stahl erheben sich über dem Rhein und römisches Mauerwerk verbirgt sich unter dem Asphalt.



„Bei einer Betrachtung der Baukunst in Köln kommt man nicht umhin, etliche ihrer Schöpfungen als die ältesten, größten oder bedeutendsten in Deutschland, wenn nicht in Europa oder weltweit herauszustellen“, betont Udo Mainzer. Mit seiner reich bebilderten Neuerscheinung aus der Reihe „Kleine illustrierte Geschichte“ widmet sich der renommierte Kunsthistoriker der Architekturgeschichte Kölns. Kenntnisreich porträtiert er nicht nur weltberühmte Meisterleistungen wie den Kölner Dom, das Denkmal gotischer Baukunst, die großen romanischen Kirchen oder die Rathauslaube, die als Musterbeispiel der Renaissance-Architektur gilt. Auch Bauwerke, die mitunter im Schatten der prominenten architektonischen Prunkstücke stehen, wie die barocken Kirchen, die neuen Stadtviertel aus der Gründerzeit sowie die Brücken und Museen rückt der Autor in den Fokus seines Werkes.



Vom antiken Köln bis hin zur Wiedergeburt der Moderne – auf 200 Seiten stellt Udo Mainzer anschaulich heraus: Architektur macht eine Stadt erlebbar, verleiht ihr den unverwechselbaren Charakter und ist zugleich ein Abbild ihrer wechselvoller Geschichte. Der Leser erhält einen kompakten, fesselnden Überblick, der dazu einlädt, Kirchen, Klöster, Siedlungen, Schlösser oder Brücken aus dem Blickwinkel ihrer einzigartigen Architekturgeschichte zu betrachten und zu erleben.



Der Autor:



Professor Dr. Udo Mainzer studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Geschichte und war anschließend in der Denkmalpflege tätig. Von 1979 bis 2011 arbeitete er als Landeskonservator für das Rheinland. Seit 1976 lehrt er Kunst- und Architekturgeschichte an der Universität zu Köln. Er verfasste über 300 Publikationen zu Denkmalpflege, Bau- und Kunstgeschichte und ist Herausgeber der Zeitschrift für Architekturgeschichte INSITU. Im J.P. Bachem Verlag ist von ihm bereits das Buch „Kleine illustrierte Kunstgeschichte der Stadt Köln“ erschienen.



Udo Mainzer

Kleine illustrierte Architekturgeschichte der Stadt Köln

15 cm x 22,5 cm, kartoniert

200 Seiten mit 145 farb. u. 43 s/w Abbildungen

ISBN 978-3-7616-3108-9

19,95 Euro

Auch als eBook erhältlich

