Sieben Schlüssel für einen guten Yogaunterricht

13.09.18

Wer sich für eine YogalehrerIn-Ausbildung entscheidet, begibt sich in ein transformierendes Abenteuer: Selbst die heilsame Erfahrung gemacht zu haben, in welchem Maße Yoga die Innenwelt bereichert und intensiviert, ist das eine – aber worauf kommt es an, wenn wir uns in die lehrende Rolle begeben? Die beiden erfahrenen Yogalehrerinnen Maren Brand und Christina Lobe zeigen in ihrem traditionsübergreifenden Buch Yoga lehren anhand von sieben eingängigen Schlüsseln auf, wie ein stetig verfeinerter Zugang zur „inneren Lehrerin“ und zum „inneren Lehrer“ das Fundament des Unterrichts immer tragfähiger macht.



„Unsere Hauptaufgabe als Yogalehrende ist es, über den körperlichen Zugang die Menschen im Herzen zu berühren“, sind Brand und Lobe überzeugt. Zahlreiche Übungen und Tipps sowie ansprechende, klare Illustrationen machen ihr Buch zu einem kostbaren Begleiter vor und während der Ausbildung, mit dessen Unterstützung die Initiation dieser weichenstellenden Lebensphase nachhaltig Wurzeln schlagen kann. Aber auch erfahrene Lehrende können das Buch nutzen, um sich die Kraft des eigenen Yogaweges in Erinnerung zu rufen und sich ausgehend von dieser Verortung Feinheiten wie z.B. dem Einsatz der Stimme oder dem Aufbau der Stunde zu widmen.



Zu jedem Kapitel des Buches gibt es unterstützende & vertiefende Videos auf www.kamphausen.media/yogalehren/



Maren Brand und Christina Lobe

Yoga lehren

260 Seiten, 28,00€

Erscheinungstermin: September 2018

ISBN: 978-3-95883-296-1

