Digitale Zeitungen und Zeitschriften legen nochmals an Auflage zu

Weiterhin positive Nachrichten zum Jahreswechsel von den digitalen Zeitungen und Zeitschriften - so das Fazit der IVW zur Auflagenentwicklung im 4. Quartal 2019. Beide Gattungen konnten die Verkäufe ihrer digitalen Versionen nochmals erhöhen. So legten die ePaper-Ausgaben der Zeitungen um 17 % und die der Zeitschriften um knapp 20 % zu. Die Kundenzeitschriften steigerten ebenfalls ihre Verbreitung und verbuchen einen Zugewinn von 7 %. Dies geht aus der aktuellen Auflagenerhebung für das letzte Vierteljahr 2019 hervor, die von der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) soeben veröffentlicht wurde; die Zahlen im Einzelnen:



Tageszeitungen



Die verkaufte Auflage der Tageszeitungen einschließlich der Sonntagsausgaben und aktuellen Sonntagszeitungen lag im 4. Quartal 2019 insgesamt bei 14,89 Mio. Stück. Damit erzielte die Gattung nahezu das gleiche Ergebnis wie im Vorquartal; innerhalb eines Jahres verliert sie allerdings nochmals rund 4 % an Auflage (4/2018: 15,56 Mio.). In diesem Zeitraum konnten die digitalen Ausgaben von 1,39 Mio. auf 1,62 Mio. erneut an Gesamtverkäufen zulegen, was ein Plus von guten 16 Prozent bedeutet.



Wochenzeitungen



Die Wochenzeitungen erreichten mit 1,63 Mio. Exemplaren inklusive 170.000 Exemplaren ePapern sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich nahezu die gleiche verkaufte Auflage.



Publikumszeitschriften



Die Publikumszeitschriften beenden das Jahr 2019 gegenüber 2018 mit Einbußen ihrer verkauften Auflage. Sie erreichten insgesamt 78,93 Mio. Exemplare (4/2018: 83,98 Mio., 3/2019: 81,29 Mio). Auf den digitalen Plattformen werden gegenwärtig 1,36 Mio. ePaper verkauft (4/2018: 1,18 Mio., 3/2019: 1,32 Mio Exemplare ).



Fachzeitschriften



Die Fachzeitschriften mussten ebenfalls eine Verringerung der verkauften Auflage verzeichnen. Im vergangenen Quartal erreichten sie eine insgesamt verkaufte Auflage von 8,79 Mio. Stück gegenüber 9,0 Mio. im Vorquartal und 9,71 Mio. im 4. Vierteljahr 2018. Die Auflagen der digitalen Ausgaben haben in dieser Mediengattung zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine nennenswerte Einflussgröße.



Kundenzeitschriften



Für die Kundenzeitschriften lief es im letzten Vierteljahr ausgesprochen zufriedenstellend. Mit einem Zugewinn von knapp 7 % konnten sie innerhalb eines Jahres ihre Gesamtverbreitung von 44,28 Mio. auf 47,20 Mio. Stück steigern. Erstmals sind in dieser Mediengattung auch ePaper (rund 184.000 Exemplare) enthalten; die Gremien der IVW hatten im vierten Quartal 2019 nach entsprechenden Beratungen und anschließenden Regelergänzungen hierfür die Grundlagen geschaffen.



ePaper



In die aktuelle Erhebung und Ausweisung flossen insgesamt 498 Titel von ePaper-Ausgaben ein, die sich aus 249 Tageszeitungen, fünf Wochenzeitungen, 183 Publikums-, 60 Fachzeitschriften und erstmals eine Kundenzeitschrift zusammensetzten. Dabei wurden über alle Gattungen gesehen rund 3,48 Mio. Stück verkauft, die sich verteilten auf 1,74 Mio. Abonnements, 37.900 Einzelverkäufe, 67.450 Bordexemplare und 1,45 Mio. Sonstige Verkäufe. Zum Vergleich: Im 4. Quartal 2018 wurde für 402 Ausgaben eine verkaufte Auflage von 2,79 Mio. ePaper-Exemplaren (rund 1,47 Mio. Abonnements, 38.280 Einzelverkäufe, 66.670 Bordexemplare sowie 1,22 Mio. Sonstige Verkäufe) erzielt.



Weitere Einzelheiten zur Entwicklung und Zusammensetzung der Gesamtauflagen im Quartals- und Jahresvergleich sowie der anteiligen ePaper-Verkäufe je Printgattung und ihre Verteilung auf Abonnements, Einzelverkäufe, Bordexemplare und Sonstige Verkäufe können der beigefügten Statistik entnommen werden.

