IST und ROBINSON vergeben Karriere-Paket

Vor zehn Jahren ging zum ersten Mal die Weiterbildung „Hotelbetriebswirt“ am IST-Studieninstitut an den Start. Genauso lange ist es her, dass die erste Kooperation zwischen dem IST und ROBINSON geschlossen wurde. Aus diesem Anlass wird jetzt ein besonderes Karriere-Paket vergeben.



Vor zehn Jahren erstmals durchgeführt, hat sich die Weiterbildung „Hotelbetriebswirt“ seitdem als branchenanerkannte Qualifikation im Markt etabliert. Über 2.000 Teilnehmer haben sich seither für diese Weiterbildung entschieden. Da auch die Kooperation zwischen IST und ROBINSON, dem deutschen Marktführer im Premiumsegment für Cluburlaub, Jubiläum feiert, vergeben die beiden Unternehmen ein spannendes Karriere-Paket. Dieses enthält ein dreimonatiges Praktikum in einem ROBINSON Club im Ausland sowie ein Stipendium für den Oktoberstart der Weiterbildung „Hotelbetriebswirt“ am IST-Studieninstitut.



Als Teil des ROBINSON-Teams lernt der Sieger im Sommer 2018 die täglichen Abläufe in einem hochklassigen Club im Ausland kennen. Der genaue Einsatzbereich wird dabei unter Berücksichtigung der beruflichen Qualifikationen des Gewinners festgelegt, auch der genaue Zeitraum des Praktikums wird mit ROBINSON abgestimmt. Kost und Logis im ROBINSON Club werden ebenso übernommen wie die Flugkosten zur An- und Abreise.



Neben dieser wertvollen beruflichen Praxiserfahrung, kann sich der Gewinner zudem auf die kostenfreie Teilnahme an der branchenanerkannten Weiterbildung „Hotelbetriebswirt“ als weiteren Karrierebaustein freuen. Das Fernstudium startet im Oktober und vermittelt praxisbezogen und flexibel das kaufmännische und hotelspezifische Know-how, um erfolgreich im Hotelmanagement tätig sein zu können.



Wer dieses Karriere-Paket gewinnen möchte, kann sich unter www.ist.de/karriere-paket mit Infos zur eigenen Person und einer Begründung, warum man Gewinner dieses einzigartigen Paketes sein sollte, bewerben. Teilnahmeschluss ist der 20. August 2017.



Weitere Informationen zur Weiterbildung gibt es unter www.ist.de/hotelbetriebswirt.

