30 Jahre IST - 30 Jahre Bildung, die bewegt: 30 % Ermäßigung auf Yoga-Ausbildungen im August

Das IST-Studieninstitut feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und gibt deshalb 30 % Ermäßigung auf die Studiengebühr der Weiterbildungen "Yoga-Lehrer/-in" und "Vinyasa-Yoga Instructor". Für alle Anmeldungen, die im August eingehen.



Für alle, die sich selbst verwirklichen und ihre Leidenschaft ausleben möchten, gibt es sowohl auf die 14-monatige Weiterbildung "Yoga-Lehrer/in" als auch die kompakte S-Lizenz "Vinyasa-Yoga Instructor"



30 % Ermäßigung auf die Studiengebühr.



Einzige Voraussetzung: Die Anmeldung muss bis zum 31. August 2019 erfolgen und der Kurs muss noch in diesem Jahr begonnen werden.



Die Weiterbildung "Yoga-Lehrer/in" vermittelt allen Yoga-Begeisterten die theoretischen Grundlagen der Yoga-Lehre, der Yoga-Philosophie, die Atemschule und Meditation sowie die Stile "Vinyasa" und "Ashtanga". In den umfangreichen Seminaren vertiefen Sie Ihr Wissen, um nach Abschluss als theoretisch und praktisch kompetenter Kursleiter Yoga zu unterrichten. Praxisvideos zu Körperhaltungen und kompletten Yoga-Einheiten bereiten Sie gezielt auf die praktische Arbeit vor.



Teil dieser Weiterbildung ist auch die sechsmonatige Kursleiter-Lizenz "Vinyasa-Yoga Instructor". Sie kann zudem separat gebucht werden und ist dabei im Aktionszeitraum ebenfalls um 30 % ermäßigt.



Vinyasa-Yoga ist eine besonders dynamische Form und für alle geeignet, die ein intensives und körperorientiertes Workout anbieten möchten. Mit der Weiterbildung erhalten Sie ein neues Verständnis für Körperhaltung, Technik und Ausrichtung und genau das Fachwissen, um erste Kurse durchführen zu können.



Wer sich im August für diese Weiterbildung entscheidet, erhält 30 Prozent Geburtstagsrabatt auf die Kursgebühr. Der Rabatt gilt für alle Kurstarts in diesem Jahr.



Weitere Informationen gibt es unter www.ist.de/yoga-lehrer.

