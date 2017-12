Der Winter kann kommen: Isny bietet Langlaufkurse, geführte Touren und einen Wintersporttag

Pünktlich zum ersten Schnee steht Isny in den Startlöchern für die anstehende Wintersportsaison: Von Dezember bis März haben Gäste und Bürger bei Langlaufkursen, Schneeschuhtouren und geführten Winterwanderungen Gelegenheit, das Voralpenland sportlich und aktiv zu erkunden. Der Isnyer Wintersporttag lädt Wintersportler und Urlaubsgäste am 14. Januar 2018 ins Langlaufstadion Isny ein.



Als eines von über 40 deutschlandweit ausgezeichneten DSV Nordic Aktiv Zentren bietet Isny acht zertifizierte Loipen für Skater und „Klassik“-Läufer von rund 40 km Länge: Ideale Voraussetzungen also für das Langlauf-Training mit Profis.



Für Einsteiger und Fortgeschrittene im Langlaufsport gibt es in Isny Wochenend- und mehrtägige Intensivkurse. Welche Pflege Cruising-, Skating- oder klassische Ski brauchen, wie sich Fiberglas oder Holz, Wachs oder Schuppung auf Gleitverhalten, Griffigkeit und Stabilität auswirken, lernen die Teilnehmer ebenso, wie Aufwärm- und Gleichgewichtsübungen, Lauftechnik, Bremsen und Spurwechsel.



Der nächste Isnyer Langlauf-Intensivkurs findet am 16. und 17. Dezember statt. Bewegungsbegeisterte erlernen die Langlauftechnik oder perfektionieren ihr Können. Selbstverständlich kann der Kurs komplett mit Übernachtung und weiteren Extras bei der Isny Marketing GmbH gebucht werden.



Neu im Programm ist der Isnyer Langlaufkurs Exklusiv Klassik an insgesamt drei Wochenendterminen in der Saison 2017/2018: Die ehemalige Wettkampfläuferin Christiane Kurz unterstützt im Rahmen des zweitägigen Angebots, das ebenfalls als Reisearrangement inklusive Übernachtung buchbar ist, bei der Optimierung des Laufstiles in der klassischen Technik. Trainiert wird in Kleingruppen mit maximal fünf Teilnehmern.



Der Intensiv-Langlaufkurs für Aktive ab 50 findet von Donnerstag, 01. bis Dienstag, 06. Februar 2018 statt. Ohne Leistungsdruck wird in mehreren Trainingseinheiten unter professioneller Anleitung das Langlaufen erlernt, die Technik verfeinert und die persönliche Fitness optimiert.



Auf Schneeschuhtouren und bei geführten Wanderungen können Outdoorfreunde in den Wintermonaten zu Fuß die verschneite Natur der Adelegg und der Riedholzer Kugel durchstreifen. Am Dienstag, 02. Januar findet die zweite Allgäuer Vollmondtour auf die Riedholzer Kugel statt. Die letzte Wanderung der Saison ist am 02. März 2018. Highlights im Programm sind das neue Angebot „Zurück zur Mitte - Intuitives Bogenschießen“ (10. Dezember) und die Herrenberg-Tour-Spezial „Überleben im Schnee - Hirsche im Abseits“ (28. Januar).



Wer Langlaufen und Schneeschuhwandern probieren, sich über neueste Entwicklungen auf dem Wintersportmarkt informieren und mehr über die Präparierung von Skating-Ski lernen möchte, nimmt am Sonntag, 14. Januar ab 13 Uhr, am Isnyer Wintersporttag im Langlaufstadion Isny teil. Für die Bewirtung sorgt der Wintersportverein Isny e.V.



Das Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG Langlaufstadion Isny mit seinen FIS-zertifizierten Wettkampfstrecken wird seit dieser Woche beschneit. Saisonpickerl und Loipenkarte für das DSV Nordic Aktiv Zentrum Isny Maierhöfen sind bei der Isny Marketing GmbH erhältlich (15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro).



Der Loipen- und Schneebericht auf www.isny.de und das Schneetelefon unter der Rufnummer +49 7562 913353 informieren rund um die Uhr aktuell über die Schnee- und Wetterlage in und um Isny. Informationen zum Liftbetrieb am Skilift Felderhalde erhalten Skifahrer zudem unter www.skilift-isny.de.



Infobox



Isnyer Langlaufkurs Intensiv Klassik oder Skating



15.-17. Dezember, 05.-07. Januar 2018, 19.-21. Januar 2018

2 Übernachtungen mit Frühstück, 2 x halbtägiger Langlaufkurs, Stadtführung, Saisonpickerl und Loipenkarte, Langlaufausrüstung (Ski, Schuhe, Bindung und Stöcke)

ab 205 Euro pro Person im Doppelzimmer, EZ-Zuschlag ab 20 Euro

Nur Kurs (Sa/So): 95 Euro / Person



Isnyer Langlaufkurs Exklusiv Klassik



Fr - So, 29.-31. Dezember; 26.-28. Januar 2018, 23.-25. Januar 2018

2 Übernachtungen mit Frühstück, 2 x halbtägiger Langlaufkurs, Stadtführung, Saisonpickerl und Loipenkarte

ab 199 Euro pro Person im Doppelzimmer, EZ-Zuschlag ab 20 Euro

Nur Kurs (Sa/So): 110 Euro / Person



Intensiv-Langlaufkurs für Aktive ab 50



Do, 01. - Di, 06. Februar 2018

5 Übernachtungen mit Frühstück, 3 Unterrichtseinheiten à 2 Std., 1 Unterrichtseinheit à 4 Std., Videoanalyse, Stadtführung, Gemeinsamer Abend mit Musik im Berggasthof Haldenhof, Loipengebühren und Transfers, Winterkarte Maßstab 1: 25.000

ab 565 Euro / Person im Doppelzimmer, EZ-Zuschlag 75 Euro

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen



Schneeschuhtouren und geführte Winterwanderungen



Dezember bis März

Mit Schnee: ab 23 Euro / Person (inkl. Schneeschuhe, Gamaschen, Stöcke für die Dauer der Tour)

Ohne Schnee: ab 20 Euro / Person

Mindestteilnehmerzahl. 6 Personen



Wintersporttag



So, 14. Januar 2018

Langlauf-Schnupperkurse, Schneeschuhtouren, Schneeschuhrennen, Info und Service am Loipenrand im Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG Langlaufstadion Isny



Info & Buchung



Isny Marketing GmbH - Büro für Tourismus

Unterer Grabenweg 18, 88316 Isny im Allgäu

Tel. +49 7562 97563-0, info@isny-tourismus.de, www.isny.de



Schneetelefon unter +49 7562 913353 sowie Loipen- und Schneebericht auf www.isny.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren