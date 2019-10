Pressemitteilung BoxID: 772559 (IRU Headquarters)

Deutsche Regierung unterstützt IRU-Weltkongress in Berlin

IRU sichert sich die Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums für die globale Großveranstaltung für Mobilität und Logistik im Jahr 2020

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat die Schirmherrschaft der Bundesregierung des nächsten IRU-Weltkongresses bestätigt, der vom 19. bis 21. Oktober 2020 in Berlin stattfindet.



Bei einem Treffen mit IRU-Präsident Christian Labrot in Berlin erklärte Minister Andreas Scheuer: „Wir freuen uns darauf, mit der IRU und dem globalen Straßenverkehrssektor zusammenzuarbeiten, um Lösungen für einige der größten gemeinsamen Herausforderungen im Bereich Mobilität und Logistik, inklusive Klimawandel, Digitalisierung und Fahrermangel zu finden.“



Der nächste IRU-Weltkongress findet in einem Jahr statt und umfasst ein interaktives Programm, Lehrgänge, einen Minister-CEO-Dialog, eine Innovationsausstellung sowie einen globalen Wettbewerb für junge Start-ups.



Unter dem Motto „Intelligence on the move“ (Intelligenz in Bewegung) werden mehr als 1.000 hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Regierung, Wissenschaft und internationalen Organisationen aus aller Welt zusammenkommen.



Christian Labrot, Präsident der IRU, kommentiert: „Als wichtiger Verkehrs- und Innovationsknotenpunkt im Herzen Europas ist Berlin der perfekte Ort für unseren nächsten IRU-Weltkongress, insbesondere angesichts der langen Geschichte der IRU in Deutschland, die dazu beigetragen hat, Standards und Innovationen im Straßenverkehr sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr voranzutreiben.“



Auf dem Kongress werden die neuesten Entwicklungen und das Potenzial von Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz, kohlenstoffarme und kohlenstofffreie Kraftstoffe, vernetzter Verkehr, automatisierte Fahrzeuge und intelligente Stadtnetze erörtert, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, wie Verkehrsunternehmen und ihre Kunden neue Technologien nutzen und davon profitieren können und wie Unternehmen und Regulierungsbehörden besser zusammenarbeiten können.



Für weitere Informationen oder zur Voranmeldung besuchen Sie bitte: www.iruworldcongress.com



Über den IRU-Weltkongress



Der IRU-Weltkongress, die neue globale Veranstaltung für Straßenverkehr, Mobilität und Logistik, bringt die Transportbranche mit Wirtschaftsakteuren, Regierungen und Vordenkern zusammen, um über die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit zu diskutieren. Der vorherige Kongress fand im November 2018 in Muscat, Oman, statt. Der nächste Kongress findet vom 19. bis 21. Oktober 2020 in Berlin statt. www.iruworldcongress.com



