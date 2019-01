Bestnote AAA für die Investitionsbank Schleswig-Holstein

17.01.19

Die Agentur Fitch Ratings hat die Kreditwürdigkeit der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) wieder mit der Bestnote AAA, Ausblick Stabil, bewertet. Das Rating durch Fitch, eine der drei großen, weltweit tätigen Ratinggesellschaften, ist wichtig für den Kapitalmarktauftritt. Mit der Bestnote durch Fitch gehört die IB.SH für Investoren weiterhin zu den attraktivsten Anlageadressen in Deutschland und kann sich dementsprechend günstig refinanzieren.



Für die IB.SH ist eine günstige Refinanzierung von besonderer Bedeutung. „Als Förderbank geben wir die Vorteile beim Einkauf der Mittel an die Menschen, Unternehmen und Kommunen in Schleswig-Holstein weiter“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Erk Westermann-Lammers. Die IB.SH sei auch in Zeiten des Niedrigzinses gut aufgestellt und werde alle Anstrengungen unternehmen, um dieses hervorragende Rating auch zukünftig zu halten.



Die Investitionsbank wurde 1991 als nicht selbständige Anstalt öffentlichen Rechts gegründet. 2003 erlangte sie eine eigenständige Banklizenz und wurde selbständige Bank.

(lifePR) (