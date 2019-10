Pressemitteilung BoxID: 769863 (Invest Region Leipzig GmbH)

Leipziger Turbo für Investoren

- Ansiedlungserfolge in und um Leipzig

- Invest Region Leipzig präsentiert die dynamischste deutsche Region auf der EXPO-REAL

- Rundum-Sorglos-Paket für Investoren in der „coolsten Stadt Sachsens“



Leipzig und sein Umland feiern Ansiedlungserfolge dank erfolgreicher Arbeit der lokalen Wirtschaftsförderung und der Invest Region Leipzig GmbH. Seit 2013 gewinnen, beraten und betreuen die Branchenspezialisten potentielle Unternehmer, Gründer und Investoren, die sich in der Wirtschaftsregion Leipzig und den Mittelstädten der Landkreise Leipzig und Nordsachsen niederlassen wollen.



Auf der Suche nach dem optimalen Wirtschaftsstandort unterstützt die Invest Region Leipzig GmbH mit einer Vielzahl an Beratungs- und Service-Leistungen: von Standortauswahl, Terminen mit Behörden und Ämtern bis hin zu Kontakten zu Fördermittelgebern und Fachkräftegewinnung – ein übrigens kostenloser Service. Die Invest Region Leipzig kennt die bestehenden Strukturen und Möglichkeiten in der Region, also Leipzig und der Landkreise Nordsachsen und Leipzig, genau und weiß, worauf es bei einer Gründung oder Ansiedlung ankommt.



Die Trümpfe des Speckgürtels



Zum Beispiel Markranstädt. Die Morssinkhof-Rymoplast-Gruppe (MRG) zieht mit seiner neuen PET-Flaschen-Aufbereitungsanlage in die Stadt im Westen von Leipzig. Mit 20 Millionen Euro wird das holländische Unternehmen eine lange leerstehende Markranstädter Immobilie für sich umrüsten, 50 Arbeitsplätze entstehen. Die Wirtschaftsförderung Markranstädt und die Invest Region Leipzig GmbH haben das Projekt professionell betreut und Wege geebnet, dass die MRG-Manager die Zusammenarbeit auch in der Presse loben.



Genau dafür steht die Invest Region Leipzig: Hochprofessionelle Hilfe bei der Ansiedlung nicht nur in Markranstädt oder Leipzig, sondern auch in den Regionsstädten wie Eilenburg, leistet die Leipziger Ansiedlungs- und Aquisitionsagentur.



Damit sich interessierte Unternehmer noch besser über die Vorzüge der Städte informieren können, wurde eigens die Internetplattform www.diewirtschaftsallianz.de geschaffen. Die Städte präsentieren sich mit einer Vielzahl an Informationen, wie zum Beispiel verfügbare Flächen und Branchenschwerpunkte, Infrastruktur, Bildungs- und Freizeitangebote.



„Wir wollen glasklar die wirtschaftlichen Bedingungen der einzelnen Städte für die Investoren aufzeigen. Diese Transparenz schafft Vertrauen in die Region und in die Zusammenarbeit mit uns“, sagt Michael Körner, Geschäftsführer der Invest Region Leipzig GmbH.



Wie im Fall Markranstädt so auch bei den anderen Städten der Region schafft die Nähe zu Leipzig für beide Seiten Synergien. Die Gemeinden im Speckgürtel von Leipzig profitieren von der Infrastruktur, dem Sport- und Kulturangebot der Großstadt. Die Leipziger wiederum genießen die Natur im Umland – eine Win-Win-Situation.



„Leipzig lockt und die umliegenden Städte in der Region haben attraktive Gewerbeflächen zu erschwinglichen Preisen“, sagt Michael Körner



Das Zugpferd für eine ganze Region



Laut Hamburgischem Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) gehört die Stadt neben München zu den Metropolen mit den größten Zukunftschancen. Leipzig bietet das höchste Wachstum bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unter allen 30 bewerteten Städten. Der Prognos-Zukunftsatlas 2019 legt noch einen obendrauf und nennt Leipzig und Umland die dynamischste Region in Deutschland, die Reiseführer-Bibel Lonely Planet kürt sie zur „coolsten Stadt in Sachsen“.



Die Invest Region Leipzig GmbH präsentiert sich bei der führenden Immobilien-Fachmesse Deutschlands, der EXPO REAL auf der Messe München, vom 07. bis 09. Oktober 2019 in der Halle A2 am Stand 430.

