Pressemitteilung BoxID: 745711 (Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG)

Neuheiten - Clubsessel LEMONIS5 und Barhocker LIMEIS5 von Interstuhl

Interstuhl bringt mit Lemonis5 & Limeis5 frischen Wind in die neuen Arbeitswelten

Kommunikation und kreative Büroarbeit sind die Schlüsselfaktoren für erfolgreiches Arbeiten. Nur logisch also, dass mehr und mehr Gestaltungselemente aus der Welt der Bars und Lounges Einzug in die Mittelzonen der Büros halten: Als Inseln der Inspiration, zur Ideenfindung, für informelle Meetings oder einfach als Rückzugsorte zum Entspannen nehmen sie eine zentrale Rolle in der Gestaltung der Arbeitswelten ein. Mit dem Clubsessel LEMONIS5 und dem Barhocker LIMEIS5 – erstmals vorgestellt auf der Orgatec 2018 – hat Interstuhl gleich zwei neue Sitzlösungen speziell für Work-Cafés, Foyers und Lounge- und Barbereiche entwickelt. Wer bei ihren Namen an fruchtig-erfrischende Szenegetränke in entspannter Atmosphäre denkt, liegt gar nicht mal so falsch.



Klassische Club- und Cocktailsessel sind seit vielen Jahrzehnten der Inbegriff von Komfort und Geselligkeit und gehören zu jeder anspruchsvollen Inneneinrichtung. Neu ist, dass sie nun auch in Büros anzutreffen sind: Der Clubsessel LEMONIS5 wie auch der Barhocker LIMEIS5 bestechen durch edle Materialität, hochwertige handwerkliche Perfektion und durchdachte Details, wie alle Produkte von Interstuhl. Die Trennung von Sitz- und Rückenpolster ist nicht nur charakteristisches Gestaltungsmerkmal, sondern ermöglicht eine Fülle an Kombinationsmöglichkeiten von Bezügen und Farben. Damit lässt sich jede Gestaltungsidee stilvoll umsetzen. LEMON IS5und LIME IS5 überzeugen dabei sowohl im Einzelauftritt als auch als harmonisches Duett.



Der Clubsessel LEMONIS5



LEMONIS5 ist vielseitig einsetzbar und mit einem edlen Aluminium-Fußkreuz oder einem eleganten Holzgestell erhältlich. Optional ist er in der Fußkreuz-Variante mit einer angenehmen, aktivierenden Wippmechanik ausgestattet. Diese erlaubt es zudem, neben der für Clubsessel klassischen Couchhöhe auch konventionelle Tischhöhe zu bedienen. Das Fußkreuz ist 4 oder 5 strahlig und in den Farben Schwarz, Brilliantsilber oder Alu poliert lieferbar. Es kann je nach Einsatzszenario mit Rollen oder Gleitern versehen werden. Mit dem hochwertig verarbeiteten Holzgestell hat LEMONIS5 immer Couchhöhe. Hier stehen die Farben Schwarz, Weiß oder Eiche zur Verfügung.



Der Barhocker LIMEIS5



Beim höhenverstellbaren Barhocker LIMEIS5 kommt ebenfalls ein edles Aluminium-Gestell zum Einsatz. Auch hier kann zwischen den Farben Schwarz, Brilliantsilber oder Alu poliert gewählt werden. Außerdem wartet er mit cleveren technischen und gestalterischen Details auf. Sein Sitzhöhen-Verstellbereich reicht von 705 bis hin zu 840 mm. Die Auslösung erfolgt durch einen elegant reduzierten Edelstahl-Hebel. Die charakteristische Fußraste unterstreicht die fließende Formsprache des Barhockers. Unter dem Sitz ist dezent ein Griff integriert mit dessen Hilfe sich LIMEIS5 komfortabel transportieren lässt.



Sitzlösungen mit Charakter



Sowohl LEMONIS5 als auch LIMEIS5 sind jeweils für sich allein genommen charakter- und ausstrahlungsstarke Sitzlösungen für die individuelle Raumgestaltung. Im Zusammenspiel sorgt ihre gemeinsame Formsprache für noch mehr Schlüssigkeit und Konsequenz in der Innenarchitektur. Ob für Foyerzonen, Lounges oder Büros: Clubsessel und Barhocker begeistern mit Vielfältigkeit und Inspirationskraft. Sie bieten maximale Freiheiten bei der Ausgestaltung von Räumen und helfen so, neue kreative Kommunikations-, Arbeits- und Erholungszonen zu erschließen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (