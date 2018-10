Erfolgreicher Messeauftritt auf der Orgatec in Köln

26.10.18

Auf der internationalen Leitmesse der Bürobranche präsentiert der Innovationstreiber für professionelles Sitzen eine Reihe bahnbrechender Neuheiten für ein gesundheitsförderndes Active Sitting. Zudem wurden die Firmenaktivitäten um das neue Kompetenzfeld SPLACES erweitert: Raumbildende Strukturen und flexible Möbel für Kommunikationszonen oder Rückzugsbereiche für konzentriertes Arbeiten prägen diese Evolutionsstufe von Interstuhl. Die überaus zahlreichen Messebesucher zeigen sich mehr als begeistert von den Interstuhl-Neuheiten.



"Wir erfinden Interstuhl neu", erklären die Brüder Helmut und Joachim Link, geschäftsführende Gesellschafter von Interstuhl, selbstbewusst. Mit der neuen Produktlinie HUB innerhalb SPLACES und im Zusammenspiel mit den bisherigen und neuen Sitzkonzepten besitzt Interstuhl zukünftig vom Bürostuhl über Soft Seating Lösungen und raumbildende Wandelemente bis hin zu Beistelltischen und Accessoires das Rüstzeug für eine gesamtheitliche Büroplanung – inklusive einer Hollywoodschaukel, die zu entspannt-kommunikativen Gesprächen einlädt.



Das Thema Dreidimensionalität ist bestimmend auf dem diesjährigen Messestand von Interstuhl. Das weltweit agierende, familiengeführte Unternehmen von der Schwäbischen Alb präsentiert auf der Orgatec neue Active Sitting Solutions, die innovatives Sitzen in allen drei Dimensionen bieten und Bewegung in den Arbeitsalltag bringen, denn langes statisches Sitzen schadet dem Körper.



Neues Zeitalter des aktiven Sitzens



Weltneuheit bei den Active Sitting Solutions ist der Bürostuhl PUREis3. Der Stuhl wurde bereits auf der Orgatec mit dem Innovationspreis Architektur + Office der Fachzeitschrift AIT ausgezeichnet.



"Wir haben mit PURE das Sitzen neu definiert", ist sich Helmut Link sicher. Mit dem PUREis3 läutet Interstuhl ein neues Zeitalter des aktiven Sitzens ein. Der hochinnovative Drehstuhl unterstützt die Bewegungen des Sitzenden in alle Richtungen. Diese 360-Grad-Beweglichkeit wird durch eine neue, einzigartige Materialität erreicht. Die spezielle Zusammensetzung aus Polyamid und Glasfaser wurde von Interstuhl aufwendig entwickelt und erprobt. Das Ergebnis: Der PUREis3 ist dynamisch, agil und passt sich allen, die auf ihm Platz nehmen, intuitiv und ohne weitere Einstellungen an.



Das Gesamtkonzept Active Sitting Solutions besteht jedoch aus viel mehr als nur neuen Sitzlösungen. Interstuhl stellt auf der Orgatec als erster Anbieter auf dem Markt ein ganzheitliches System vor, das alle Aspekte des Sitzens in Bewegung abdeckt. Body, Mind and Soul – mit diesen drei Begriffen fasst Interstuhl sein Gesamtsystem Active Sitting Solutions zusammen. Wer aktives Sitzen ermöglichen will, der darf nicht nur über Sitzlösungen nachdenken, sondern muss den gesamten Menschen und sein Verhalten in den Fokus nehmen. Die Säule „Body“ fasst die große Zahl an Bewegungsprodukten zusammen, die Interstuhl für aktives Sitzen bietet – wie den neuen Stuhl PUREis3. Daneben zeigt Interstuhl mit FLEXTECH auf der Orgatec noch eine neue Mechanik, die in sechs Interstuhl-Kollektionen integriert werden kann und 3D-Sitzen ermöglicht.



Die Säule „Mind“ hat das Ziel, das individuelle Sitzverhalten bewusst zu machen. Denn nur wer bewusst sitzt, kann sein Sitzverhalten langfristig verändern. Gemeinsam mit Garmin hat Interstuhl den Sensor S 4.0 entwickelt. Dieser misst das Sitzverhalten und gibt diese Daten an eine App weiter, die dem Nutzer transparent zeigt, ob er sich ausreichend und ausgewogen bewegt. Außerdem zeigt die App wertvolle Office-Workouts. Der Sensor wurde aktuell auch als Medizinprodukt Klasse I zertifiziert.



Die dritte Säule „Soul“ umschreibt ein mit Sportwissenschaftlern entwickeltes Trainingsprogramm, das Interstuhl für Unternehmen und Multiplikatoren anbietet. Ziel ist es, alle Facetten des Sitzens zu verstehen und zu verinnerlichen. In 12 auf S 4.0 basierenden ganzheitlichen Trainingseinheiten lernen die Teilnehmer die Ergophilosophie, Bewegungstipps, spezifische Stuhleinstellungen und den Umgang mit dem Sensor kennen. Die mit dem Training verbundenen Übungen lassen sich problemlos in den sitzenden Alltag integrieren und in jeder Arbeitsumgebung durchführen. Das didaktische Konzept ist eine neue Lösung für das betriebliche Gesundheitsmanagement in Unternehmen.



Umwelt- und ressourcenschonende Produktion



Nicht nur neue Lösungen für gesundes Arbeiten sind treibende Faktoren für Interstuhl. Auch das Thema Nachhaltigkeit liegt Interstuhl am Herzen und nimmt das Unternehmen auch seit vielen Jahren sehr ernst. Das zeigt sich bei der durchgehend umwelt- und ressourcenschonenden Herstellung unter Einsatz von bis 98 % recyclebarer Wertstoffe. Und das Engagement zahlt sich aus. Als eines der ersten Unternehmen wurden die Interstuhl-Produkte jetzt mit dem neuen Nachhaltigkeitszertifikat European Level mit der besten Stufe 3 ausgezeichnet. Seit Mitte 2018 können Hersteller von Büro- und Objektmöbeln ihre Produkte auf Basis des Europäischen Standards zertifizieren lassen. Die Zertifizierung erfolgt durch neutrale, nach nationalen Richtlinien akkreditierte Prüfinstitute. Im Fall von Interstuhl war dies der TÜV Rheinland. Bewertet werden Materialien, Energieverbrauch, und Atmosphäre, Gesundheit von Mensch und Ökosystem sowie soziale Verantwortung. Joachim Link, geschäftsführender Gesellschafter Interstuhl, ist sich sicher: „Der neue Europäische LEVEL Nachhaltigkeits-Standard schafft erstmals eine umfangreiche Zertifizierung für Büromöbel, die es ermöglicht, nach und nach existierende nationale Labels, welche heute nur Teilaspekte abdecken, zu ersetzen.“

