Pressemitteilung BoxID: 768357 (InterRisk Versicherungs-AG)

InterRisk-Team hilft im Bethanien Kinderdorf

Bereits zum 7. Mal engagierten sich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zur Vienna Insurance Group gehörenden InterRisk Versicherungen im Rahmen der konzernweiten Initiative „Social Active Day“. In diesem Jahr kam das Engagement dem Bethanien Kinderdorf Eltville im Rheingau zugute.



Am 3. und 4. September 2019 fand bei der InterRisk wieder ein Social Active Day statt. Zur Durchführung einer solchen Aktion sind jährlich alle rund 50 Unternehmen der Vienna Insurance Group aufgerufen.



Diesmal unterstützte ein InterRisk-Team das Bethanien Kinderdorf in Eltville, wo man bereits vor 5 Jahren aktiv gewesen war. In diesem Jahr standen die Renovierung einer Holzhütte sowie das Ankleben von Fliesen zur Verschönerung des Einfahrtsbereichs des Kinderdorfes auf der Tagesordnung. Bei schönstem Sommerwetter machten sich insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei Vorstandsmitglieder der InterRisk ans Werk. Durch ihren engagierten Einsatz war es möglich, die gesteckten Tagesziele nicht nur zu erreichen, sondern sogar zu übertreffen.



Nachmittags kamen jeweils ca. 50 Kinder mit ihren Betreuern hinzu und es begann der gesellige Teil der Veranstaltung. Nachdem man sich mit Kaffee und Kuchen bzw. Gegrilltem gestärkt hatte, verbrachte das InterRisk-Team noch einen schönen Nachmittag mit den Kindern und alle hatten Spaß mit den mitgebrachten Spielen.



Das Bethanien Kinderdorf Eltville wurde 1965 gegründet und bietet rund 90 Kindern und Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können, eine neue Heimat.

