In Berlin ein Barcamp für Young Professionals im Controlling Am 24. Juni im #openspace Berlin: 1. ICV Controlling Barcamp "Young Controllers in Times of Digitalization" - auch für neugierige erfahrene ControllerInnen

Die wenige Tage vor Veranstaltungsbeginn vorliegenden Ses-sionvorschläge würden jeder Agenda einer hochkarätigen Controlling-Fachkonfe-renz gut zu Gesicht stehen: Die Angebote für das 1. ICV Controlling Barcamp (https://barcamptools.eu/icv2017) am 24. Juni in Berlin spiegeln die aktuellen The-men im Controlling in Zeiten der Digitalisierung wider. Es sind Themen wie: „Der (alte) neue Werkzeugkasten für den Controller (Simulation, Predictive Analytics, Monte Carlo und natürlich auch Statistik)", „Face of Digitalization – Was bedeutet diese Veränderungen für das Controlling? Wie bereiten sich Controller am besten vor, um auch in der Zukunft ihre Existenz zu sichern?", „Der Algorithmus – ein neuer Kollege im Controlling", „Zwischen Balanced Scorecard und Topfschlagen – Gamifi-cation im Controlling" oder auch „Controlling in Start-ups".



Eingeleitet wird das öffentliche 1. ICV Controlling Barcamp mit hochkarätigen Key-notes von Felix Kreyer, Director e-Commerce Marc O'Polo („Digitalisierung & Ge-schäftsmodellinnovationen"), Dr. Jörg Engelbergs, Vice President Controlling, Zalando SE, Mitglied ICV-Kuratorium („Agiles Reporting in der digitalen Wirtschaft") sowie Danny Szajnowicz, Partner und Trainer der CA controller akademie („Control-ler-Kompetenzen – Karriere im Controlling"). Am Ende spricht Joachim Köhler, COO, Co-Founder #openspace die Abschlussnote, „Digitalisierung selber machen! Herausforderungen der Digitalisierung zum Erfolg machen, Geschäftsmodelle grundlegend neu digital ausrichten".



Barcamp-Teilnehmern stehen auf Wunsch bei Speed-Coachings für jeweils 30 Mi-nuten professionelle Coaches für individuelle Karrierethemen an ihrer Seite.



Mit der digitalen Transformation erwartet der gastgebende Internationale Controller Verein (ICV) eine neue Verteilung der Controlling-Aufgaben und ein stark verändertes Controller-Profil. Controller müssen in den Veränderungsprozess einsteigen, be-stehende Toolboxes, Fähigkeiten und Mindsets neu aufzustellen. Zu den neuen ge-fragten Fähigkeiten gehören Kenntnisse in Statistik und Informationstechnologie, aber auch Kommunikationskompetenz sowie ein solides Verständnis des Ge-schäftsmodells und der Wertschöpfungskette der Unternehmen. Das 1. ICV Control-ling Barcamp soll dafür jungen, genauso wie erfahrenen Professionals Orientierung geben.



1. ICV Controlling Barcamp:

Infos, Sessionvorschläge & Registrierung: https://barcamptools.eu/icv2017

24. Juni, 10 Uhr, #openspace, Bülowstraße 80, 10783 Berlin

Online-Ticket: 53,67 EUR (via Eventbrite)

Der Internationale Controller Verein eV (ICV) hat in D, A, CH sowie in zwölf weiteren Ländern Europas rund 6.500 im praktischen Controlling tätige Mitglieder. Das Leitziel der ICV-Controlling-Philosophie ist ökonomisch nachhaltiger Erfolg. Mit seinem Ehren-vorsitzenden Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle hat der 1975 gegründete Verein das Control-ling im deutschen Sprachraum geprägt und Standards gesetzt. Der ICV führt Control-ler, CFOs, Manager und Wissenschaftler zusammen und orientiert sich strikt am Nut-zen seiner Mitglieder. Im Zentrum stehen Erfahrungsaustausch, Knowhow-Transfer so-wie die Fokussierung auf zukunftsorientierte Trends. Der Verein verbindet Praxiserfah-rungen und neueste Forschungsergebnisse, bereitet dieses Wissen für die praktische Umsetzung auf. Der ICV leistet damit einen Beitrag zum persönlichen Erfolg seiner Mit-glieder und zur nachhaltigen Wertsteigerung von Unternehmen. ICV-Vorsitzender ist Siegfried Gänßlen, Stuttgart, stellv. ICV-Vorsitzender ist Prof. Dr. Heimo Losbichler, FH Steyr.

