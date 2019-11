Pressemitteilung BoxID: 775547 (Internationale Bachakademie Stuttgart)

Von Innigkeit zu Klanggewalt - Mozart, Janáček und Berlioz in der Liederhalle

Düstere Innigkeit, zarte Klänge und die gewaltige Klangkraft dreier Chöre fügen sich im zweiten Stuttgarter Abonnementkonzert der Internationalen Bachakademie zu einer Einheit. Hans-Christoph Rademann und die Stuttgarter Philharmoniker begeben sich auf einen spirituellen Weg, der mit den Fürbitten im Kyrie d-Moll von Wolfgang Amadé Mozart beginnt, und vermittelt über Leoš Janáčeks Otčenáš (»Vaterunser«), als menschlichem Gebet schlechthin, zum überwältigenden Gotteslob im Te Deum Hector Berlioz‘ führt. »Es war kolossal, babylonisch«, schrieb Berlioz über die Klangpracht seines Werks, das der Chor der Gaechinger Cantorey am 23. November um 19:00 Uhr in der Liederhalle Stuttgart gemeinsam mit der Mädchenkantorei St. Eberhard, der Singakademie Stuttgart und dem Solisten Bernhard Berchtold (Tenor) erklingen lässt. Holger Schneider gibt um 18:15 Uhr eine Einführung.



Ein Bilderzyklus des polnischen Künstlers Józef Męcina-Krzesz über das Vaterunser war Inspirationsquelle für Leoš Janáčeks Otčenáš. In der ersten Fassung untermalte Janáčeks Musik von Schauspielern dargestellte, bewegte Bilder. Hieraus erwächst die soziale Dimension der Werke: Der Bilderzyklus zeigt betende Arbeiter und Bauern und Janáčeks Otčenáš wurde 1901 in Brno aufgeführt, um finanzielle Mittel für das dort neu eröffnete Frauenhaus zu gewinnen. Im Konzert erklingt seine 1906 komponierte Konzertfassung für Tenor, gemischten Chor, Harfe und Orgel. Mozarts Kyrie, das vermutlich zwischen 1787 und 1791 entstand, gehörte zu den Spätwerken des Komponisten, die Berlioz besonders schätzte und immer wieder in seine Konzertprogramme integrierte. Diesen innigen Werken steht Berlioz‘ gewaltiges Te Deum gegenüber, das 1855 in der Pariser Kirche St. Eustache zur Eröffnung der Weltausstellung uraufgeführt wurde.



Drei unterschiedliche Werke aus drei Jahrhunderten und verschiedensten Kontexten fügen sich hier zu einem musikalischen Gebet zusammen. Über die Textgrundlage der Kompositionen und ihren liturgischen Rahmen diskutieren der bekannte Sprechkünstler Rudolf Guckelsberger und Holger Schneider am 21. November um 19:00 Uhr beim Musikalischen Salon im Hospitalhof.



Karten und Auskunft: Tel.: 0711 / 619 21 61 und karten@bachakademie.de



Weitere Infos: www.bachakademie.de

