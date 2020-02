Pressemitteilung BoxID: 786001 (Internationale Bachakademie Stuttgart)

Mozarts Herzenswerke - Musik jenseits der Konventionen

Mit Mozarts Herzenswerken starten Hans-Christoph Rademann und die Gaechinger Cantorey in die Abonnementkonzerte 2020: Mozarts Missa c-Moll und seine Jupiter-Sinfonie. Die unvollendete, monumentale Missa c-Moll bricht in ihren ausgedehnten, opernhaften Arien mit den Konventionen ihrer Zeit. Mozarts letztes sinfonisches Werk, die Jupiter-Sinfonie, bildet einen Höhepunkt seines Schaffens insbesondere mit ihrem großangelegten, gewagten Finale. Hans-Christoph Rademann, die Gaechinger Cantorey und die hochkarätigen Solisten Sarah Wegener (Sopran 1), Sophie Harmsen (Sopran 2), Patrick Grahl (Tenor) und Krešimir Stražanac (Bass) vereinen diese berühmten Werke im Konzert am 22. Februar um 19 Uhr im Forum am Schlosspark Ludwigsburg und am 23. Februar um 19:00 Uhr in der Liederhalle Stuttgart. Dr. Henning Bey gibt eine Einführung (22.02., 18:20 Uhr und 23.02., 18:15 Uhr).



Als Herzenswerke lassen sich die beiden Kompositionen Mozarts verstehen: Seine Missa c-Moll entstand in Erfüllung eines Gelübdes anlässlich seiner Hochzeit mit Constanze Weber am 4. August 1782. So habe er »in seinem Herzen versprochen, wenn er sie als seine Frau nach Salzburg brächte, dort eine neukomponierte Messe zur Aufführung zu bringen.« Mozarts Jupiter-Sinfonie entstand ohne konkreten biographischen Anlass. Innerhalb weniger Monate im Jahr 1788 schrieb Mozart eine Folge von drei seiner wichtigsten Sinfonien (KV 543; KV 550; KV 551), darunter die Jupiter-Sinfonie. Eine Trias, die sich kompositorisch auf Haydns sogenannte »Pariser Sinfonien« bezieht. Die Sinfonie verbindet eine opernhafte Stilistik, mit kammermusikalisch dichten Strukturen und einem überwältigenden, kontrapunktisch-fugierten Finale, der als gewichtigster Satz des Werks ein Novum in der Geschichte der Sinfonie war.



Prof. Dr. Ulrich Konrad, Ordinarius für Musikwissenschaft an der Universität Würzburg und Spezialist für Musik der europäischen Neuzeit, und Dr. Henning Bey sprechen im Musikalischen Salon am 20. Februar um 19:00 Uhr im Hospitalhof Stuttgart über die kompositorischen Besonderheiten und die historischen Hintergründe dieser beiden wohl bekanntesten Werke Mozarts.

