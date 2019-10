Pressemitteilung BoxID: 771745 (International Cycling Film Festival)

Fahrradfilme für die Zukunft

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Am 18. und 19. Oktober läuft das 14. Internationale Festival des Fahrrad-Films in den Flottmann-Hallen, Herne. Am Samstag stehen 16 Filme aus neun Ländern im Wettbewerb um die Goldene Kurbel, dem weltweit ältesten Filmpreis für den Fahrrad-Film.



Das neue Filmprogramm des 14. International Cycling Film Festivals (ICFF), das am Samstag Premiere feiert, ist an vielen Stellen ein wenig düster eingefärbt. Es spiegelt damit eine gesellschaftliche Stimmung wider, in – auch der angesichts des fortschreitenden Klimawandels – die positiven Zukunftsentwürfe und utopischen Perspektiven wenig Konjunktur haben.



Ein Beispiel für den dystopischen Fahrrad-Film ist die Animation Never Stop Cycling aus Kanada. Im Zentrum des Films steht ein Hometrainer, der einen Projektor antreibt. Diese Maschine ist Teil einer bösen Welt, in der das Individuum die zerstörerischen Regeln, die die Apparatur ihm vorgibt, nicht überwinden kann. Der Mensch ist aktiver Teil des destruktiven Systems – und zerbricht letztlich daran, moralisch und psychisch. Ähnlich blickt das filmische Puppenspiel Epiplectic Bicycle auf die Welt. Dort hat das Fahrrad ein Eigenleben, und es versucht, dass zersetzende Verhalten der Menschen anzuprangern – aber auch hier mit wenig Erfolg. Am Ende des Films sind Fahrrad und Moral zerstört, das Destruktive hat gesiegt.



Zombies auf dem Fahrrad



Der amerikanische Fahrrad-Zombie-Film Smile ist eigentlich prädestiniert für eine Endzeit-Thematik. Er entwirft aber auf bemerkenswerte Weise eine optimistische Zukunft, in der die Untoten das Fahrradfahren entdecken. Ihre fröhliche Tour wird unterbrochen durch Ereignisse, die die Zuschauenden mit Stuntszenen auf höchstem Niveau erfreuen.



Im Zentrum steht der erzählende Film



Das neue Programm des Festivals des Fahrrad-Film hat seinen Schwerpunkt auf dem narrativen Film. Im vielschichtigen Spielfilm Cycle versucht beispielweise ein Obdachloser mit all seiner begrenzten Kraft, seiner Tochter endlich das in früheren Tagen versprochene Fahrrad zu schenken. Die Drehungen der Handlung geben dem Titel „Cycle“ eine zweite Bedeutung und führen das Publikum gekonnt in die Irre. Ebenfalls rätselhaft geht es Science-Fiction The Job zu, in dessen Zentrum ein schwerverkabeltes Ergometer steht. Dieses befindet sich in einem geheimnisvollen Raum, der wie ein Gefängnis anmutet, in dem das Gerät gefahren werden muss – aber niemand ahnt den Sinn der Apparatur.



Animationen aus Belgien und USA



Wer hingegen das romantische Kino lieber mag, der oder die wird die belgischen Animation Velo ebenso überzeugend finden wie Velo Hoot aus USA. Beides sind kunstvoll animierte Filme über alte und neue Lieben und das Fahrrad als Werkzeug der Lebenskunst auf höchstem Niveau. Diese und viele andere Filme aus dem neuen Festivalprogramm zeigen, dass das Fahrrad für eine neue, vielleicht eher auf Kultur statt Konsum setzende Gesellschaftsordnung eine tragende Rolle spielen kann. Der Fahrradfilm kann ein Stück des Weges dorthin ebnen.



Insgesamt zeigt das 14. Internationale Festival in seinem Hauptprogramm 16 Kurzfilme aus neun Ländern, darunter Experimentalkino aus Japan, eine Dokumentation über rikschafahrende Frauen in einer Männerwelt aus Bangladesh sowie atemberaubendes Fixie-Flitzen aus Südafrika.



Goldene Kurbel und Rahmenprogramm

Höhepunkt des Abends ist die Verleihung der Goldenen Kurbel für den besten Fahrrad-Film. Der von der Hohen Programmkommission des Festivals vergebene, älteste Filmpreis für Fahrrad-Filme weltweit ist mit Preisgeldern in Höhe von 500 Euro dotiert, die seit vielen Jahren von der Kulturinitiative Herne gestiftet wurden.



Am Vorabend: Rough Conditions Adventure Film Festival - 18. Oktober

Traditionell beginnt das Filmfestival-Wochenende am Freitag, den 18.Oktober. Um 20 Uhr wird das fünfte Rough Conditions Adventure Film Festival gezeigt: Mit verschiedenen Filmen und dem extrem kurzweiligen Vortag über die Abenteuer in Lappland und Duisburg von Erwin Zantinga aus den Niederlanden. Eine offene Podiumsdiskussion über die Sehnsucht nach dem Ungewissen bildet den Abschluss des Abends.



International Cycling Film Festival

Das International Cycling Film Festival wurde 2006 gegründet und zeigt Filme, die das Fahrrad zum Thema haben. Es findet jährlich an sieben festen Spielstätten in Deutschland, Polen, Kosovo und den Niederlanden statt und gibt zusätzlich zahlreiche Gastspiele in Europa. Es wird organisiert vom Europäischen Büro für Filmkunst und Fahrradkultur e.V. gemeinsam mit dem Bochumer „Team Hollandse Frietjes – non-professional cycling“ und dem Herner Roomservice – Forum für Jugendkultur.



Zeitplan



18. Oktober 2019, 20 Uhr – 5rd Rough Conditions Adventure Film Festival



19. Oktober 2019, 20 Uhr - 14. Internationales Festival des Fahrrad-Films (ab 15.30 Uhr Fahrradfahrt/Kritische Masse von Bochum nach Herne, ab 17.30 Uhr Rahmenprogramm mit Fahrradspezialfilmen )

