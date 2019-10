Pressemitteilung BoxID: 772002 (International Committee of the Decorative Laminates Industry)

Vier neue Mitglieder verstärken das ICDLI

Nach der diesjährigen Jahresversammlung des ICDLI, International Committee of the Decorative Laminates Industry, zählt der Verband mittlerweile 29 Mitglieder in 13 Ländern. Dies stärkt den Einfluss und die globale Sichtbarkeit des ICDLI, als Branchenvertretung für HPL, erheblich.



Das ICDLI freut sich über die Aufnahme vier neuer Mitglieder während der ICDLI Plenary Assembly im Rahmen der zweitägigen European HPL Summit in Wroclaw.



Die SWISS KRONO GROUP, einer der weltweit führenden Hersteller von HPL mit Hauptsitz in Menznau, Schweiz, ist dem ICDLI beigetreten. Ebenso die PRODEMA NATURAL WOOD S.L., ein auf Außenanwendungen mit HPL spezialisiertes Unternehmen.



Des Weiteren begrüßt das ICDLI zwei Fördermitglieder, die DTS-Systemoberflächen GmbH aus Deutschland und Dongwha Finland Oy aus Finnland.



„Mit der Neuaufnahme dieser vier renommierten Unternehmen, wird auch die Attraktivität des ICDLI als europäischer Branchenverband für HPL hervorgehoben“, bestätigte Ralf Olsen, Generalsekretär des ICDLI.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (