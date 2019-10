Pressemitteilung BoxID: 771565 (International Committee of the Decorative Laminates Industry)

Erfolgreicher European HPL Summit

Über 70 führende Vertreter der HPL Industrie und ihrer Zulieferer trafen sich vom 9. bis 11. Oktober 2019 in Wroclaw, Polen. Erstmals unter dem neuen Titel „European HPL Summit“ lud das ICDLI, International Committee of the Decorative Laminates Industry, zu seiner facettenreichen Veranstaltung über Branchentrends in Design, Technik, Umwelt und Markt, ein.



Auch in diesem Jahr beeindruckte das Rahmenprogramm des ICDLI mit persönlicher Atmosphäre und besonderen Locations in der polnischen Metropole Wroclaw. Zum ersten Mal fand in diesem Jahr das Jahrestreffen des ICDLI unter dem Namen European HPL Summit statt.



Ein umfangreiches Vortragsprogramm zu den Megatrends in den Bereichen Design, Technik, Umwelt sowie der Marktentwicklung wurde den Teilnehmern geboten. Wie gewohnt bot sie den Teilnehmern viel Raum, sich auch über aktuelle Entwicklungen und Trends über die Branche hinaus auszutauschen und über wichtige Impulse für die Zukunft des HPL Marktes zu informieren. Darüber hinaus wurden viele richtungsweisende und innovative Projekte weiterentwickelt und angestoßen.



“Der European HPL Summit wächst von Jahr zu Jahr durch ein anspruchsvolles Vortragsprogramm und zahlreiche Top-Referenten. Wir werden dieses erfolgreiche Format mit dem nächsten European HPL Summit vom 7. bis 9. Oktober 2020 in Valencia, Spanien, fortsetzen und weiterentwickeln.”, hob Ralf Olsen, Generalsekretär des ICDLI, hervor.

