Danielle Ingenhoven - Neue Marketing und Communications Managerin im InterContinental® Düsseldorf

Seit November 2019 ist Danielle Ingenhoven Marketing und Communications Managerin bei der internationalen Luxushotelmarke InterContinental Hotel Group am Standort Düsseldorf. „Bei der IHG gefällt mir nicht nur die luxuriöse Marke, sondern das Gesamtkonzept von „Global Etiquette“, was unter anderem bedeutet, unseren Gästen die lokale Kultur und Lebensart näherzubringen“, so Ingenhoven. Ab sofort übernimmt die 30-jährige die Verantwortung für den Marketingbereich im InterContinental Düsseldorf, die Einführung der neuen Corporate Brand Identity und deren Umsetzung. Ferner managt sie die Social-Media-Kanäle sowie die Koordination und den Ausbau strategischer Allianzen. In Ihrer Position berichtet Frau Ingenhoven direkt an Oliver Büscher (Director Sales & Marketing). Die Hotellerie beschreibt sie als spannend: „Ich liebe die Internationalität dieser Branche, unsere Gäste bringen viele unterschiedliche Kulturen mit nach Düsseldorf. Meine Arbeit als Communications Managerin ist abwechslungsreich, ich freue mich insbesondere auf die Umsetzung vieler interessanter Projekte und Events in diesem Jahr, beispielsweise die Restauranteröffnung mit Björn Freitag“, so die Tourismus-Spezialistin.



Ihre ersten Kenntnisse im Marketing sammelte die gebürtige Düsseldorferin bei ihrem vorherigen Arbeitgeber, einem internationalen Reiseveranstalter, wo sie den Verkauf und die Konzeption von touristischen Werbemaßnahmen unterstützte. Darüber hinaus baute sie dort den Social-Media-Bereich des Unternehmens auf und entwickelte die Digitalstrategie. Nebenbei absolvierte Danielle Ingenhoven ein BWL-Fernstudium an der IUBH, International University of Applied Sciences, in Bad Honnef. Mit den Schwerpunkten Internationales Marketing & Branding, Online & Social Media Marketing und Nachhaltiges Tourismusmanagement, das sie im November 2019 erfolgreich abschließen konnte.

