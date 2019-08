Pressemitteilung BoxID: 764653 (Instone Real Estate Group AG)

Instone Real Estate Group AG wird in SDAX aufgenommen

• Wirksamkeit des Aufstiegs in den Auswahlindex SDAX mit 29. August 2019

• Wichtiger Meilenstein für börsennotierten Wohnentwickler



Instone Real Estate, einer der deutschlandweit führenden Entwickler von Wohnimmobilien, wird in den SDAX aufgenommen. Instone Real Estate ist damit der einzige Wohnentwickler in einem der DAX-Auswahlindizes. Wie die Deutsche Börse am gestrigen Montag in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, erfolgt der SDAX-Aufstieg von Instone Real Estate mit Wirkung zum 29. August 2019. Der Auswahlindex SDAX umfasst die 70 nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz größten Unternehmen unterhalb der MDAX-Werte. Seit Februar 2018 ist Instone Real Estate als erster deutscher Wohnentwickler im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.



Kruno Crepulja, CEO von Instone Real Estate, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den SDAX. Der Aufstieg in den SDAX stellt einen wichtigen Meilenstein der Börsenstory unserer Gesellschaft dar.“



Foruhar Madjlessi, CFO der Instone Real Estate, erläutert: „Seit dem Börsengang der Gesellschaft konnten wir das Investoreninteresse und die Akzeptanz am Kapitalmarkt durch transparente und aktive Investor-Relations-Arbeit kontinuierlich steigern. Es wurden zudem für die Indexaufnahme wichtige Faktoren wie Streubesitz und Liquidität der Aktie vergrößert.“



Nähere Informationen sind der Pressemitteilung der Deutschen Börse zu entnehmen:

https://deutsche-boerse.com/dbg-de/media/pressemitteilungen/Au-erplanm-ige-Anpassung-in-MDAX-1611876

