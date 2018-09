Veel succes. Zum Studium in die Niederlande oder nach Belgien

26.09.18

Nicht nur zum Outletshoppen ist es ein Katzensprung über die Grenze. Auch wer an ein Studium im europäischen Ausland denkt, wählt als Studienort gerne eine Universität in den Niederlanden oder in Flandern. Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) landen die Niederlande nach Österreich mit 16 Prozent bei den Studierenden auf Platz zwei der beliebtesten Zielländer. „Um in den Niederlanden oder in Flandern studieren zu können, müssen die Studierenden eine so genannte NT2-Prüfung ablegen“, erklärt Andreas Westhofen, der seit 2005 die Niederländisch-Kurse beim Institut für Internationale Kommunikation (IIK) leitet.



In 180 Unterrichtsstunden mit muttersprachlichen Dozenten bietet die gemeinnützige Düsseldorfer Weiterbildungsinstitution ein Intensivpaket für Einsteiger an. Am Ende können die Teilnehmer ein Konto eröffnen, mit niederländischen Partnern an der Universität oder im Beruf kommunizieren und Behördengänge meistern – und natürlich studieren. Wer beruflich in die Niederlande gehen möchte, wird mit den Besonderheiten von Vorstellungsgesprächen in unserem Nachbarland vertraut gemacht.



„Bei uns lernen die Studierenden den Aufbau und Ablauf des NT2-Staatsexamens kennen. Außerdem führen wir bewertete Probeprüfungen durch“, so Westhofen. Gut zu wissen: Wer den siebenwöchigen Intensivkursus für 1090 Euro belegt hat, die Prüfung besteht und genügend Creditpoints sammelt, bekommt z. B. von der staatlichen Radboud Universität in Nimwegen bis max. 995 Euro zurückerstattet.



Kasten: Der Niederländisch-Intensivkursus für Einsteiger beginnt am 15. Oktober und geht bis zum 30. November. Ort: IIK, Eulerstraße 50. Kontakt: westhofen@iik-duesseldorf.de

(lifePR) (