Moshi moshi: Zimmer mit Frühstück frei?

Düsseldorf mag Japaner und Japaner mögen Düsseldorf. Der Japantag wird auch an diesem Samstag hunderttausende Besucher nach Düsseldorf locken. Andererseits mögen die Japaner den Rhein und vor allem Düsseldorf. Immerhin lebt hier die drittgrößte japanische Community in Europa.



Und dann gibt es die, die extra hierherkommen, um Deutsch zu lernen. 40 Studierende machen sich Anfang Juli von der Nanzan-Universität in Nagoya auf, um einen Monat lang einen Intensivkurs beim Institut für Internationale Kommunikation (IIK) zu besuchen. Ein Sprachkursprogramm, das schon seit über zehn Jahren stattfindet, und das wohl deshalb so erfolgreich ist, weil die japanischen Studierenden nicht – wie so oft - unter sich bleiben, sondern beim IIK in internationale Sprachkurse mit vielen anderen Nationen kommen.



Ebenfalls fördern möchte die gemeinnützige Weiterbildungsinstitution den Austausch mit den Bürgern der Stadt. Deshalb sucht das IIK aktuell Gasteltern, die ein Zimmer mit Frühstück anbieten können. „Nicht selten entstehen so Freundschaften einmal um die halbe Welt“, weiß IIK-Geschäftsführer Matthias Jung.

