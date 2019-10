Pressemitteilung BoxID: 770776 (Institut für Baubiologie +Nachhaltigkeit IBN Unabhängige private GmbH)

Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN

baubiologie-magazin.de: Zukunftsfähiges Wohn- und Arbeitsumfeld

Das Rosenheimer Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN publiziert seit März 2019 in dem Informationsportal baubiologie-magazin.de kostenlos, unabhängig und neutral über Voraussetzungen, Herausforderungen und Möglichkeiten gesunden und nachhaltigen Bauens und Wohnens.



Die Baubiologie beschäftigt sich mit dem Menschen in seiner gebauten Umwelt. Durch ihren ganzheitlichen Ansatz verbindet sie Gesundheit und Nachhaltigkeit mit Architektur und Gestaltung. Das baubiologie magazin richtet sich daher an alle Menschen, die sich für wohltuendes und verantwortungsvolles Bauen, Wohnen und Arbeiten interessieren und bietet dabei fachlich fundierte, unabhängige Informationen. Der Verband Baubiologie VB e.V. (verband-baubiologie.de), die Fachvereinigung gesund wohnen Schweiz FaGeWo+ (gesund-wohnen.ch) sowie die Baubiologischen Beratungsstellen IBN (baubiologie-verzeichnis.de) stärken das baubiologie magazin als Partner.



In den unterschiedlichen Themenbereichen Architektur + Handwerk /Baustoffe + Bauphysik / Energie + Haustechnik / Felder,Wellen,Strahlung /Menschen + Visionen / Ökosoziales Wohnumfeld sowie Schadstoffe + Schimmel erreichen die Beiträge im baubiologie magazin gezielt Baufachleute wie z.B. Architekten, Bauingeneure und Handwerker sowie, Bauherrn und alle an zukunftsfähigem Bauen und Wohnen interessierte Menschen.



Zahlreiche Vorteile, wie kostenloser Zugriff auf alle Inhalte immer und überall, Suchmöglichkeiten nach Themen, Schlagwörtern und Autoren und Kommentarfunktion für interaktive Diskussionen sorgen für intuitives und komfortables Nutzungserlebnis. Darüber hinaus lassen sich alle Inhalte kopieren, speichern und z.B. in sozialen Netzwerken teilen. Ein begleitender Newsletter informiert die Leser regelmäßig über Neuigkeiten.



Die Anzahl der neuen Leser steigt seit dem Start des baubiologie magazin stetig an, damit ist das baubiologie magazin auf einem guten Weg, führendes Online-Informationsportal für gesundes und nachhaltiges Bauen und Wohnen zu werden.



Überzeugen Sie sich selbst: baubiologie-magazin.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (