Neue Sightseeing-Architektur für norwegisches Wasserfall-Spektakel

Das sind mal tolle Aussichten: Von verschiedenen neuen Plattformen aus bieten sich ab sofort noch bessere Ausblicke auf Fjordnorwegens Wasserfall Nr. 1, den Vøringsfossen.



Mal schaurig, mal schön, immer spektakulär: Der 182 Meter hohe Vøringsfossen in der westnorwegischen Region Hardanger gilt als einer der populärsten Wasserfälle Norwegens. Seine Schönheit verdankt das rauschende Gewässer vor allem seinem freien Fall vom Ostrand des Hardangervidda-Plateaus hinab auf den Grund des Måbøtales. Um dem großen Interesse an dem Naturschauspiel gerecht werden und Touristen bei absolut sicherem Zugang einen optimalen Ausblick bieten zu können, sind mehrere neue Aussichtsplattformen in exponierter Lage entstanden. Diese wurden jetzt offiziell eröffnet.



Allen gemein ist eine anspruchsvolle Architektur, die auch die Zuwegungen durch schwieriges Gelände und die öffentlichen Park- und Rastplätze umfasst. Auch Rollstuhlfahrer und Benutzer eines Rollators können das Naturschauspiel von verschiedenen Aussichtspunkten aus erleben. Weitere Baumaßnahmen bis zur endgültigen Fertigstellung des weitläufigen Vøringsfossen-Geländes im Jahr 2023 sehen unter anderem den Bau einer Klappbrücke und eines Fußweges durch die Schlucht vor.



Das Projekt Vøringsfossen ist Teil der Norwegischen Landschaftsroute Hardangervidda, die über Europas größte Hochebene führt. Die Norwegischen Landschaftsrouten sind ein staatliches touristisches Infrastrukturprojekt, das 18 außergewöhnlich schöne Streckenabschnitte in ganz Norwegen umfasst. Das Erlebnis der Natur entlang der Routen wird durch innovative Architektur und inspirierende Kunst auf extra angelegten Aussichtspunkten und Rastplätzen verstärkt. Verantwortlich für das Projekt zeichnet die norwegische Straßenbaubehörde Statens Vegvesen.



Aufgrund des schwachen Kronenkurses ist Norwegen für Urlauber aus dem Euro-Raum schon seit ca. drei Jahren um rund zwanzig Prozent günstiger geworden.





