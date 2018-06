Solarstrom: Komplettangebot von innogy zum Toppreis

Sonnenhungrige aufgepasst: Zur Intersolar hat innogy ein besonders attraktives Komplettpaket aus hochwertiger Photovoltaiktechnologie inklusive zuverlässigem Service aufgelegt. Es besteht aus zwölf PV-Hochleistungsmodulen NeMo® 2.0 Black Edition von Heckert Solar, dem passenden KOSTAL Wechselrichter und einem VARTA Energiespeicher mit 3,3 Kilowattstunden Kapazität. Dieses Komplettsystem in deutscher Markenqualität gibt es für 9.990,- Euro, inklusive Mehrwertsteuer und Standardinstallation. Darin enthalten sind der innogy Energiemanager, sowie die SolarCloud mit einer Speicherkapazität von 1.000 Kilowattstunden für das erste Jahr.



Wer sich dafür interessiert, sollte sich beeilen: Das Angebot ist bis zum 31. Dezember 2018 befristet. Die Beratung durch die innogy PV-Experten ist kostenlos und im ersten Schritt bequem per Telefon möglich.



Mit der Komplettlösung lässt sich der größte Teil des eigenen Solarstroms im Haus nutzen. Das macht die Anlage wirtschaftlicher, denn es senkt den Strombezug aus dem Netz und die Stromrechnung reduziert sich drastisch. Durch die Verbindung von Solaranlage und Speicher kann die in sonnenreichen Stunden gewonnene Energie abends genutzt werden. Zudem werden mit dem innogy Energiemanager die elektrischen Geräte so oft es geht mit Strom aus der eigenen Solaranlage betrieben. Dazu analysiert der Energiemanager rund um die Uhr den Stromverbrauch des Haushalts und prüft standortbezogene Wetterprognosen. Sogar eine Ladebox für das E-Auto in der Einfahrt lässt sich einbinden, um den eigenen Sonnenstrom zu tanken.



Noch einen Schritt weiter geht innogy mit der SolarCloud. Damit lässt sich der im Sommer erzeugte Strom auch im Winter nutzen. In den dunkleren Wintermonaten produzieren PV-Anlagen an manchen Tagen wenig bis gar keinen Solarstrom. Genau hier setzt der virtuelle Speicher von innogy an: Strom vom Hausdach kann in einer sogenannten SolarCloud gespeichert werden. Dieser virtuelle Speicher hat den Vorteil, dass er flexibel an den Bedarf angepasst werden kann. Die Kapazität ist in fünf Cloudgrößen ab 1.000 bis 3.000 Kilowattstunden frei wählbar. Der nicht genutzte Solarstrom wird automatisch in der innogy SolarCloud gespeichert und ist bei geringer oder keiner Sonneneinstrahlung jederzeit nutzbar. Die Strommengen, die der Kunde aus seiner SolarCloud bezieht, stammen ausschließlich aus erneuerbaren Energien.



Der auf dem Dach produzierte Solarstrom ist günstiger als die Kilowattstunde Strom aus dem Netz. Für Betreiber neuerer Photovoltaikanlagen ist es daher wirtschaftlicher, den selbst erzeugten Strom auch selbst zu verbrauchen. Die Kombination aus einem hochwertigen Batteriespeicher und der virtuellen Speichererweiterung durch die innogy SolarCloud macht es besonders leicht und kostengünstig.



Weitere Infos zum innogy Angebot: https://www.innogy.com/web/cms/de/3894880/fuer-zuhause/energie-selbst-erzeugen/lass-die-sonne-rein/solar-fruehlingskracher-angebot/

Die innogy SE ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 43 Milliarden Euro (2017), mehr als 42.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Unternehmensbereichen Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere mehr als 22 Millionen Kunden. Diesen wollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,9 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und in den USA. Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, London oder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unserer Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern.

