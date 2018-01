In der Tagespresse und online hervorragend dabei

Seit vielen Jahren berichten Tages- und Wochenzeitungen in Millionen-Auflagen über geklebte Parkettböden vor allem in den Sonderbeilagen rund um Bauen und Wohnen. Diesen Trend angestoßen hat die Initiative pik (Parkett im Klebeverbund). Der Zusammenschluss führender Unternehmen und Organisationen aus der Parkett- und Bauchemie-Branche engagiert sich seit dem Jahr 2001 intensiv für das vollflächige Kleben von Parkett sowie die professionelle Untergrundvorbereitung. Hauptsächlich richtet sich die Ansprache mit der Pressearbeit an das Handwerk, welches pik gezielt unterstützt. Zusätzlich spricht die Initiative mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit die vielen Haus- und Wohnungsbesitzer an, die regelmäßig „ihre“ Tageszeitung lesen.



Insgesamt 443 Mal veröffentlichten die Medien im vergangenen Pressejahr von Oktober 2016 bis September 2017 die pik-Meldungen in Zeitungen, Zeitschriften und Onlinetitel. Dabei erreichten die Berichte eine Gesamtauflage sowie IVW-geprüfte Visits von über 13 Millionen und füllten etwa 112 Seiten. Alleine in Fachzeitschriften für Handel und Handwerk konnte das Veröffentlichungsergebnis um 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Auch online wurden die pik-Berichte 50 Prozent öfter publiziert. Für eine breite redaktionelle Berichterstattung sprechen grundsätzlich die hohe Glaubwürdigkeit und der starke Informationsgehalt der publizierenden Medien.



Seit die Initiative vor 16 Jahren ihre Arbeit aufnahm, kamen insgesamt fast 6.500 Veröffentlichungen in Print- und Online-Titeln zusammen. Deren Auflage und Visits betrugen in Summe etwa 210 Millionen, der redaktionelle Umfang liegt bei rund 1.500 Seiten. Neben klassischer Pressearbeit stärkte im vergangenen Jahr auch der neue Online-Auftritt der pik-Website das positive Image des geklebten Parketts. Die Homepage der Initiative erfuhr 2016 einen umfassenden Relaunch und verzeichnete seither über 2.500 Nutzer – jeder Fünfte davon schaute mehrmals vorbei.



„Pik unterstützt sehr stark das Handwerk, indem die wichtige Rolle des Profis beim vollflächigen Kleben immer wieder betont wird“, sagt pik-Sprecher Dirk Mayer-Mallmann. „Zudem klärt die Initiative zuverlässig Endverwender zu den Vorteilen von geklebtem Parkett auf“, so Mayer-Mallmann weiter. Von den zufriedenen Kunden und dem daraus resultierenden guten Geschäft profitieren die Parketthersteller und Unternehmen der Verlegewerkstoff-Branche. Auch Produzenten von Oberflächenbehandlungsmitteln profitieren von der Arbeit der Initiative, wird geklebtes Parkett im Zuge einer Sanierung oder Renovierung genauso wie bei der Neuverlegung häufig geölt oder lackiert. „Weitere engagierte Unterstützer der Initiative Parkett im Klebeverbund sind bei uns daher jederzeit willkommen“, sagt Dirk Mayer-Mallmann.



Aktuell zählt pik 13 Mitglieder, bestehend aus führenden Unternehmen der Parkett- und bauchemischen Industrie, dem ZVPF (Zentralverband Parkett- und Fußbodentechnik) und dem Medienpartner ParkettMagazin.



Mehr Informationen zu pik gibt es unter www.initiative-pik.com



Zur Liste



*„Im vergangenen Pressejahr haben wir erneut Millionen von Zeitungslesern umfassend und leicht verständlich die Vorzüge geklebten Parketts vermittelt. Wer die Arbeit der Initiative als Mitglied unterstützen möchte, meldet sich einfach bei Schaal.Trostner. Die Stuttgarter Agentur setzt die Pressearbeit um und ist gleichzeitig Geschäftsstelle unserer Initiative. In den zahlreichen pik-Veröffentlichungen werden alle Mitglieder mit Namen und Logo erwähnt. Im Vordergrund steht dabei, dem Handwerk hilfreich und unterstützend zur Seite zu stehen“, hebt pik-Sprecher Dirk Mayer-Mallmann hervor.

Initiative pik - Parkett im Klebeverbund

Die Initiative pik setzt sich aus führenden Unternehmen der Parkett- und bauchemischen Industrie sowie des Fachhandwerks und -journalismus zusammen. Die Mitglieder sind Bona (www.bona.com), Bostik (www.bostik.de), Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik (www.bv-parkett.de), GEV (www.emicode.com), Jaso (www.jaso.de), Kiesel (www.kiesel.com), Mapei (www.mapei.de), Murexin (www.murexin.com), ParkettMagazin (www.magazinparkett.de), Schönox (www.schoenox.de), Stauf (www.stauf.de), Thomsit (www.thomsit.de) und (Uzin Utz (www.uzin-utz.com).





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren