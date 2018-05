InnoTruck besucht Materialforschungskonferenz in München: Rollende Hightech-Ausstellung zeigt Technik der Zukunft

Vom 4. bis 6. Juni 2018 findet im Leonardo Royal Hotel in Milbertshofen die Fachkonferenz ‚Materialinnovationen 2018‘ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) statt. Als Highlight für die interessierte Öffentlichkeit ist auch die mobile Erlebnis-Ausstellung InnoTruck zu Gast auf dem Hotelparkplatz. Der doppelstöckige Hightech-Truck lädt dazu ein, die Bedeutung von Innovationen für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland zu erkunden. Anhand von rund 80 Exponaten zum Anfassen und Ausprobieren wird deutlich, welche Technologien zur Lösung wichtiger Zukunftsaufgaben beitragen können. Alle Fragen beantworten zwei wissenschaftliche Mitarbeiter während der offenen Tür. Der Eintritt ist frei.



Moderne Technologien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur die Technik verändert das Zusammenleben innerhalb der Gesellschaft, auch die Menschen können mit Technik die Welt verändern. Deshalb informiert das BMBF mit dem InnoTruck in München über die Innovationen unserer Zeit und macht diese erlebbar. So soll das Wissen über wichtige Zukunftsaufgaben vermittelt und bei den Besucherinnen und Besuchern das Interesse geweckt werden, selbst zum ‚Innovator‘ zu werden.



Welchen Zukunftsaufgaben besondere Bedeutung zukommt und welche Chancen, aber auch Risiken mit der Erforschung wichtiger Schlüsseltechnologien verbunden sind, zeigt die Initiative InnoTruck von Montag bis Mittwoch, 04. bis 06.06.2018. Anlässlich der BMBF-Materialforschungskonferenz ‚Materialinnovationen 2018‘ steht der Wissenschaftstruck auf dem Parkplatz des Leonardo Royal Hotels in München-Milbertshofen (Moosacher Str. 90).



Offene Tür: Moderne Ausstellung für innovative Themen



Im Rahmen individueller oder digital geführter Ausstellungsrundgänge während der offenen Tür am Montag, 04.06., von 17:00 bis 22:00 Uhr, am Dienstag, 05.06., von 8:30 bis 17:30 Uhr und am Mittwoch, 06.06., von 08:30 bis 14:30 Uhr erfahren interessierte Forschernaturen, an welchen Innovationen aktuell in Deutschland gearbeitet wird. Für Fragen und Diskussionen stehen im InnoTruck die wissenschaftlichen Begleiter Dr. Eva Zolnhofer und Dr. René Nowak bereit.



Innovationen anschauen, anfassen und ausprobieren



Auf zwei Stockwerken und rund 100 qm Ausstellungsfläche bietet sich eine spannende und multimediale Entdeckungsreise von der Forschung über die Technologie und die Anwendung bis hin zu Berufsbildern und Mitmachangeboten. Dank moderner Präsentationstechniken wie Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen lautet die Devise nicht nur Anschauen, sondern auch Anfassen und Ausprobieren. So zeigt ein kollaborativer Roboter, wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen könnte. Ein Rasterelektronenmikroskop gibt Einblicke in kleinste Materialstrukturen. Anhand von Beispielen aus der Medizintechnik wird deutlich, wie sich unser Wohlbefinden weiter verbessern lässt und aktuelle Forschungsprojekte rund um die Elektromobilität veranschaulichen, wie die Verkehrswende gelingen kann.



Die Sonderausstellung im Obergeschoss stellt zudem das Thema des diesjährigen Wissenschaftsjahres in den Mittelpunkt und zeigt, wie sich die Arbeitswelt der Zukunft unter dem Einfluss von Technologien wandeln wird.



Mit einem digital geführten Rundgang können Besucherinnen und Besucher im InnoTruck die Facetten der Innovation eigenständig erforschen. Dabei gilt es Aufgaben zu lösen und versteckte Informationen zu finden. Um am Rundgang teilzunehmen, erhalten die Besucher einen Datenträger, der an Computerterminals in der Ausstellung eingelesen wird, auf denen auch die Aufgabenstellung erfolgt. Am Ende erhalten die Teilnehmer eine Auswertung.







