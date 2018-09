Hightech für Zukunftsmacher: InnoTruck des BMBF besucht die Hamburger Bildungswoche Wetter.Wasser.Waterkant.2018

11.09.18

Vom 17. bis 21. September zeigt die Initiative InnoTruck des Bundesforschungsministeriums am Lohsepark in der HafenCity eine interaktive Ausstellung zur Bedeutung von Forschung und Innovationen. Im Inneren der doppelstöckigen Erlebniswelt können angemeldete Schulklassen an multimedialen Führungen teilnehmen, praxisnah experimentieren und mit den begleitenden Wissenschaftlern über Perspektiven in naturwissenschaftlich-technischen Berufen ins Gespräch kommen. Während der „Offenen Tür“ sind auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Der Eintritt ist frei.



Moderne Technologien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur die Technik verändert das Zusammenleben innerhalb der Gesellschaft, auch die Menschen können mit Technik die Welt verändern. Deshalb informiert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit dem InnoTruck in der Hamburger HafenCity über die Innovationen unserer Zeit und macht diese erlebbar. So soll das Wissen über wichtige Zukunftsaufgaben vermittelt und das Interesse geweckt werden, selbst zum „Innovator“ zu werden.



Welchen Zukunftsaufgaben besondere Bedeutung zukommt und welche Chancen, aber auch Risiken mit der Erforschung wichtiger Schlüsseltechnologien verbunden sind, zeigt die Initiative InnoTruck von Montag bis Freitag, 17. bis 21. September 2018, beim Tourstopp anlässlich der Bildungswoche Wetter.Wasser.Waterkant.2018. Die kostenfreie Woche rund um die Themen Klima, Ökologie und Nachhaltigkeit wird vom Verein Klimabotschafter e.V. veranstaltet und vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation sowie der TUTECH INNOVATION GMBH organisiert. Stellplatz für den zweigeschossigen InnoTruck ist der Hannoversche Bahnhof am Lohsepark.



Offene Tür: Wissen zum Mitnehmen



Während der „Offenen Tür“ hat die mobile Ausstellung für alle Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Im Rahmen individueller oder digital geführter Ausstellungsrundgänge und im Gespräch mit den wissenschaftlichen Begleitern Dr. René Nowak und Dr. Dominik Klinkenbuß erfahren Besucherinnen und Besucher, was sich hinter dem Leitbild eines innovativen Deutschlands verbirgt.



Termine für die „Offene Tür sind:





Montag, 17.09.2018, 9:00 - 11:30 Uhr / 12:30 - 14:15 Uhr / 15:30 - 18:00 Uhr

Dienstag, 18.09.2018, 9:00 - 12:30 Uhr / 15:30 - 18:00 Uhr

Mittwoch, 19.09.2018, 9:00 - 12:30 Uhr / 15:30 - 18:00 Uhr

Donnerstag, 20.09.2018, 9:00 - 11:45 Uhr / 13:45 - 17:00 Uhr

Freitag, 21.09.2018, 10:45 - 12:00 Uhr / 12:30 - 14:00 Uhr





Moderne Ausstellung für innovative Themen



Auf zwei Stockwerken und rund 100 qm Ausstellungsfläche bietet sich eine spannende und multimediale Entdeckungsreise von der Forschung über die Technologie und die Anwendung bis hin zu Berufsbildern und Mitmachangeboten. Dank moderner Präsentationstechniken wie Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen lautet die Devise nicht nur Anschauen, sondern auch Anfassen und Ausprobieren. So zeigt ein kollaborativer Roboter, wie die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in Zukunft aussehen könnte, während ein Rasterelektronenmikroskop Einblicke in kleinste Materialstrukturen gibt.



Ein Highlight ist zudem die Sonderausstellung im Obergeschoss des mobilen „Innovationsbotschafters“. Im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2018 wird hier deutlich, wie die Arbeitswelten der Zukunft aussehen werden und wie die betroffenen Menschen diesen Wandel selbst gestalten können.



Innovationen anschauen, anfassen und ausprobieren



Schülerinnen und Schüler aus Hamburg und Umgebung lernen am Beispiel von mehr als 80 überwiegend interaktiv gestalteten Exponaten, an welchen technischen Lösungen in Deutschland aktuell geforscht wird und wozu diese Entwicklungen dienen sollen. Dabei erfahren sie auch, worauf es in technischen Berufen ankommt und wie Ingenieure oder Forscher denken.



Hinweis: Zugunsten einer besseren Verständlichkeit wird in diesem Dokument teilweise auf die weibliche bzw. männliche Sprachform verzichtet oder eine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt. Die Unterschiede in der Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern sind jedoch durchgängig berücksichtigt. Im Sinne der Gender Mainstreaming-Strategie der Bundesregierung vertreten wir ausdrücklich eine Politik der gleichstellungssensiblen Informationsvermittlung.

(lifePR) (