ING-DiBa Innovationsindex: Strukturelle Schwächen bekämpfen

01.10.18

Was in der Bundesliga noch nicht gelingt, klappt wenigstens bei unserem Innovationsindex: Berlin ist die Nummer 1. Auch im dritten Jahr unseres Innovationsindex kann Berlin seinen Spitzenplatz verteidigen. Eine starke Gründerszene gepaart mit einer hohen Flexibilität und jungen Leuten sichern Berlin den ersten Platz. Auch Hamburg und Bremen können sich wieder den zweiten und sechsten Platz sichern.



Gegenüber dem Vorjahres-Ranking gibt es nur eine Veränderung: Schleswig- Holstein und Sachsen tauschen die Plätze, das Nordlicht rückt auf Platz 10 vor, während sich Sachsen auf dem 11. Platz wiederfindet. Auch wenn sich in der Gesamtwertung wenig getan hat, so zeigen die einzelnen Komponenten des Index doch interessante Verschiebungen. Während unser Musterschüler Berlin wieder hervorragend abschneidet, hat die Hauptstadt jedoch einen Punkteverlust in ihrer bekannten Schwachstelle hinzunehmen, die Anzahl angemeldeter Patente ist abermals gesunken. Im Saarland ist die Beschäftigung im Hightech- Sektor zurückgegangen, während Mecklenburg-Vorpommern hier merkliche Zuwächse vorweisen kann. Sachsen-Anhalt punktet derweil mit Internetanschlüssen, während Sachsen in diesem Bereich einen deutlichen Punktabschlag zu verzeichnen hat. Bremen kann sich derweil über eine deutliche Steigerung in der Betriebsdynamik freuen, während Niedersachsen im Kompetenzbereich zulegen konnte. Und auch die Demografie macht sich bemerkbar: In jedem einzelnen Bundesland ist der Anteil der unter 20- bis 50- Jährigen gegenüber den 50+ Arbeitnehmern gesunken.



Weiterhin klaffen zwischen den Bundesländern und Stadtstaaten teils große Lücken auf. Nach wie vor schneidet der Osten Deutschlands vergleichsweise schlechter ab. Andere demografische Strukturen und eine geringere Innovationskraft sorgen für hintere Positionen im Ranking. Ein Grund mehr, um die Hightech-Strategie der Bundesregierung voranzutreiben und sich nicht in Nebenschauplätzen zu verlieren. Denn dass sich Investitionen in Innovation schon heute lohnen, beweist Sachsen-Anhalt eindrucksvoll: Gegenüber dem Vorjahresindex hat das östliche Bundesland die größte Steigerung bei der Punktzahl hingelegt.

