Pressemitteilung BoxID: 783669 (Industrieverband Garten (IVG) e.V.)

IVG Jahresbericht veröffentlicht

Der Industrieverband Garten (IVG) e.V. hat seinen neuen Jahresbericht 2020 veröffentlicht. Mit umfangreichem Zahlenmaterial informiert er über die Entwicklung der Grünen Branche sowie die Kernprojekte des Verbands. Auf 44 Seiten werden unter anderem Umsatz- und Absatzzahlen aus dem Jahr 2019 aufbereitet, Trends und Entwicklungen im Gartenmarkt näher beleuchtet sowie die wichtigsten IVG Veranstaltungen in diesem Jahr aufgelistet. Der Leitartikel des Jahresberichts setzt sich mit dem Thema „Die Grüne Branche in Zeiten der Klimadebatte“ auseinander.



Der Artikel beleuchtet den zu erwartenden Einfluss des Klimawandels und die damit einhergehenden Auswirkungen auf den Gartenmarkt. Er zeigt dabei auf, dass diese Entwicklung nicht nur Herausforderungen, sondern auch Chancen für die Branche mit sich bringt. Denn sie ist mit ihren grünen Produkten, die der Umwelt eng verbunden sind, ein Teil der Lösung. Neben dem Leitartikel sind im neuen Jahresbericht Themen wie die Entwicklung des Gartenmarktes im vergangenen Jahr, der Witterungsverlauf oder die Kernkompetenzen des Verbandes informativ und übersichtlich in Szene gesetzt. Die wichtigsten Zahlen kann der Leser auf einen Blick erfassen. Der Jahresbericht informiert zudem über aktuelle Projekte der einzelnen Fachabteilungen.



Jahresbericht auf der IPM erhältlich

Interessenten erhalten den IVG Jahresbericht unter anderem auf der IPM vom 28. bis 31. Januar 2020 in Essen. Alle Besucher sind herzlich eingeladen, sich ein Exemplar am Stand 31 des Verbandes in der Galerie persönlich abzuholen. Darüber hinaus stehen die Berichte als Download auf www.ivg.org bereit oder können kostenlos in der IVG Geschäftsstelle per Mail an verband@ivg.org bestellt werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (