IHK zu Schwerin unterstützt Informations- und Netzwerkabend zur "Neuen Seidenstraße"

Unter dem Motto „Neue Seidenstraße – Zukünftige Handelswege von Asien bis in den Ostseeraum“ treffen sich am heutigen Mittwochabend (29.03.2017) in der Berliner Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns über 300 nationale und internationale Gäste. Das chinesische Großprojekt der „Neuen Seidenstraße“ interessiert sowohl Wirtschaft als auch Politik, denn für die angrenzenden Staaten Zentralasiens und Europas ergeben sich neue Chancen der globalen Vernetzung per Straße, Schiene, Luft oder auch zu Wasser.



„Auch Mecklenburg-Vorpommern kann davon profitieren. Als Logistikdrehscheibe im Ostseeraum mit seinen Häfen, insbesondere in Wismar, Rostock und Sassnitz, bietet unser Bundesland eine attraktive Infrastruktur für Weitertransporte nach Skandinavien, ins Baltikum sowie nach Russland und in andere Teile Europas“, weiß Siegbert Eisenach, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin. „Gern unterstützen wir interessierte Unternehmen bei der Marktbearbeitung und Geschäftsanbahnung. Dabei erhalten wir wichtige Unterstützung durch das Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern vor Ort in den Ländern“, informiert Eisenach.



Bereits in den letzten sechs Jahren organisierte die IHK zu Schwerin Unternehmerreisen für Mecklenburg-Vorpommern in die Länder der „Neuen Seidenstraße“, und zwar nach China, Kasachstan und den Iran. Alle Reisen wurden durch die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern in Form von politischer Begleitung sowie im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung unterstützt. Einen wesentlichen Beitrag leisteten die jeweiligen deutschen Auslandshandelskammern in diesen Ländern durch die Vermittlung von Geschäftskontakten und wichtigen Ansprechpartnern für die mitreisenden Unternehmen. Auch für die nächsten Jahre werden diese Länder für Mecklenburg-Vorpommern weiter im Fokus bleiben. Noch in diesem Jahr stehen die Durchführung der Wirtschaftstage Kasachstan und Iran auf der Agenda.



Ein besonderer Fokus der heutigen Abendveranstaltung in Berlin liegt ebenfalls auf dem EXPO-Land Kasachstan. Das Land ist insbesondere aus logistischer Sicht für das Projekt „Neue Seidenstraße“ von großem Interesse. Logistikunternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern haben diese Möglichkeiten bereits erkannt.



Die Veranstaltung „Neue Seidenstraße – Zukünftige Handelswege von Asien bis in den Ostseeraum“ wird federführend vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, gemeinsam mit dem Wirtschaftsclub Russland e.V., in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns in Berlin organisiert. Die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern (IHKs in MV) und andere regionale Partner begleiten die Veranstaltung inhaltlich und fachlich.



IHK24-Dokument 3697656

