830 strahlende Gesichter: IHK-Zeugnisse an Jungfacharbeiter verliehen Aktuell rund 680 Ausbildungsangebote in der Online-Lehrstellenbörse der IHK zu Leipzig

Mit dem heutigen Tag (15. März 2017) können sich 830 Auszubildende, die in diesem Winter in 40 kaufmännischen und 47 gewerblich-technischen Berufen ihre IHK-Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt haben, Jungfacharbeiter nennen. Denn heute Abend wird ihnen ihr Zeugnis von der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Congress Center Leipzig überreicht. An der Zeugnisübergabe nehmen etwa 520 Gäste teil – Absolventen mit ihren Begleitungen, Vertreter der Ausbildungsunternehmen sowie Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft.



Im kaufmännischen Bereich gibt es die meisten Absolventen in den Berufen „Kaufmann/-frau im Einzelhandel“ (82) und „Kaufmann für Bürokommunikation“ (61). In den gewerblich-technischen Berufen liegen „Mechatroniker/-in“ (81) und „Elektroniker/-in für Betriebstechnik“ (55) vorn. Jeweils nur einen frischgebackenen Jungfacharbeiter gibt es zum Beispiel in den Berufen „Baugeräteführer/-in“, „Bühnenmaler/-in und Bühnenplastiker/-in Fachrichtung Malerei und Plastik“ oder „Tierpfleger/-in Fachrichtung Forschung und Klinik“.



Dr. Thomas Hofmann, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Leipzig, gratuliert dem Fachkräftenachwuchs: „Mit der abgeschlossenen Berufsausbildung haben die Jungfacharbeiter die erste Etappe der beruflichen Entwicklung erfolgreich bewältigt. Sie alle haben beste Chancen, vor allem wenn sie mit dem Lernen nicht aufzuhören. Denn in unserer Region wird gut qualifiziertes Fachpersonal dringend benötigt. Der nächste Schritt wäre eine Fortbildung zum Meister, Fachwirt oder Betriebswirt mit voller Unterstützung der IHK zu Leipzig.“ Den ausbildenden Unternehmen dankt er für ihren Einsatz und ermuntert sie, ihren Fokus stärker auf die Phase der Berufsorientierung zu legen: „Viele Jugendliche haben falsche Vorstellungen von ihrem Traumberuf. Aktives Ausbildungsmarketing der Unternehmen und gegenseitiges Kennenlernen durch Schülerpraktika sind deshalb unverzichtbar.“



Das neue Ausbildungsjahr steht vor der Tür: In der Online-Lehrstellenbörse der IHK zu Leipzig unter www.leipzig.ihk.de/lehrstellenboerse liegen für die Wirtschaftsregion Leipzig rund 680 neue Ausbildungsangebote vor.

Industrie- und Handelskammer zu Leipzig

Die IHK zu Leipzig vertritt die Gesamtinteressen von etwa 67 000 kammerzugehörigen Unternehmen im IHK-Bezirk Leipzig (Stadt Leipzig, Landkreise Nordsachsen und Leipzig). In allen Unternehmenslagen, von Gründung über Expansion und Krisenbewältigung bis hin zur Nachfolgeregelung, ist die IHK erster Ansprechpartner für Industrie, Bau und Landwirtschaft, Handel, Logistik und Verkehr, Dienstleistungen, Gastronomie, Tourismus und die Freizeitwirtschaft sowie für die Medien-, IT- und Kreativwirtschaft. Sie setzt sich für einen leistungs- und zukunftsfähigen Wirtschaftsraum ein und versteht sich deshalb nicht nur als Unternehmensdienstleister, sondern auch als kritischer Partner der Politik.



Als öffentlich-rechtliche Körperschaft nimmt die IHK zu Leipzig, neben gewerblicher Interessenvertretung und freiwilligen Serviceaufgaben, öffentliche Pflichtaufgaben wahr. Hierzu zählt unter anderem die Organisation und Überwachung der beruflichen (Aus-)Bildung einschließlich der Prüfungen.



Die Arbeit der IHK wird durch die Vollversammlung, das von den Mitgliedern demokratisch gewählte "Unternehmerparlament", bestimmt. Sie entscheidet über Fragen, die für die kammerzugehörige gewerbliche Wirtschaft von grundsätzlicher Bedeutung sind. Dies erfolgt, um die Gesamtwirtschaft zu fördern und dabei wirtschaftliche Interessen einzelner Gewerbezweige abwägend und ausgleichend zu berücksichtigen.



Die IHK zu Leipzig wurde als Handels- und Gewerbekammer zu Leipzig am 2. August 1862 gegründet.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren