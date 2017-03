Planung für neue Autobahnbrücke: IHK Köln begrüßt Einbeziehung von Wirtschaft und Bürgern

Die IHK Köln begrüßt die Initiative „Bündnis für Infrastruktur" und den damit verbundenen Modellversuch beim Bau der neuen Autobahnbrücke zur Optimierung der frühzeitigen Einbindung von Wirtschaft und betroffenen Bürgern.



Verkehrsminister Michael Groschek hat diese neue Form der frühzeitigen Einbindung heute regionalen Akteuren in Köln vorgestellt. Als Musterbeispiel wird die Planung der neuen Rheinquerung im Kölner Süden (A 553) dienen. Die IHK Köln begrüßt, dass Minister Groschek dabei klarstellte, dass es nicht mehr um das "Ob", sondern um das "Wie" bei der weiteren Betrachtung geht. Das Neubauprojekt ist im Bundesverkehrswegeplan mit einem Spitzenwert im Kosten-Nutzen-Verhältnis bewertet worden.



„Mit diesem Modellprojekt der Beteiligung müssen wir einen Mehrwert generieren. Mehr Beteiligung auch der Unternehmen, mehr Konsens und vor allem kürzere Planungszeiträume", stellt Dr. Ulrich S. Soénius, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Köln und Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik, fest. „Die Wirtschaft beteiligt sich gerne an dem Prozess, aber es müssen vorher klare Strukturen und Fristen vermittelt werden." Nur so könnten Unternehmen zur Mitarbeit gewonnen werden. Diese sei auch im Interesse der Wirtschaft, denn: „Die Region benötigt dringend den Ausbau der Infrastruktur. Da werden wir alle an einem Strang ziehen müssen."

