Max Krawinkel ist neuer Vorsitzender des Außenwirtschaftsausschusses der IHK Köln

In ihrer heutigen Sitzung haben die Mitglieder des Präsidiums der IHK Köln Herrn Dr. Max-Ferdinand Krawinkel, Geschäftsführer der PWM International GmbH, zum neuen Vorsitzenden des Außenwirtschaftsausschusses ernannt. „Wir freuen uns, mit Herrn Krawinkel einen international äußerst erfahrenen Unternehmer als Vorsitzenden des Außenwirtschaftsausschusses zu gewinnen“, sagt Alexander Hoeckle, Geschäftsführer International und Unternehmensförderung der IHK Köln. „Gleichzeitig danken wir dem scheidenden Vorsitzenden Willibert Krüger sehr herzlich für sein jahrelanges, großes Engagement.“ IHK-Vizepräsident Krüger, Geschäftsführender Gesellschafter der Krüger GmbH & Co. KG, hatte das Amt zuvor elf Jahre inne.



Der Außenwirtschaftsausschuss berät die IHK bei aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen der Internationalisierung und Globalisierung und fördert den Erfahrungsaustausch zwischen den auslandsorientierten Unternehmen der Region. Im Ausschuss wirken derzeit 36 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem IHK-Bezirk mit. Die Arbeit erfolgt in besonderem Maße in den Ausschusssitzungen, die mindestens dreimal im Jahr stattfinden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren