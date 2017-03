Weinwissen ist auch bei Köchen gefragt

Erstmalig hat die IHK Südlicher Oberrhein in diesem Jahr im Rahmen der Stadtmeisterschaft des „Clubs der Köche“ auch eine Wein-Prüfung durchgeführt, bei der rund zehn Auszubildende ihr Fachwissen unter Beweis stellten.



Zu einem guten Essen gehört auch gutes Trinken. Und gerade die Region Südlicher Oberrhein ist nicht nur für ihre schöne Landschaft und ihr vielseitiges gastronomisches Angebot, sondern auch für ihren guten Wein bekannt. Die hochwertigen Produkte sollten die Servicekräfte dem Restaurantbesucher in der Gastronomie in einem entsprechenden Rahmen anbieten. Dazu gehört eine fachlich fundierte Weinberatung sowie eine Einschätzung über die Eignung der Weine zu den angebotenen Speisen. Um dem Stellenwert des Themas Wein Rechnung zu tragen, hat der IHK-Prüfungsausschuss daher einen neuen Wettbewerb für Auszubildende in der Gastronomie ins Leben gerufen. Der Wettbewerb wurde am 3. März, angelehnt an die Stadtmeisterschaft des „Clubs der Köche“, in Emmendingen ausgetragen. „Das ist der ideale Rahmen, um das Weinwissen der Auszubildenden abzufragen. Denn auf der Veranstaltung befinden sich viele engagierte Auszubildende aus dem Restaurant-, Hotel- und Gastronomiebereich, die ihre Kenntnisse unter Beweis stellen wollen“, erklärt Anette Stetter, Ausbildungsberaterin der IHK Südlicher Oberrhein.



Der Weingipfel besteht aus zwei Teilen: einer schriftlichen Aufgabe sowie einem praktischen Teil. Während der schriftliche Teil theoretisches Grundwissen und Produktkenntnisse abfragt, besteht der praktische Teil unter anderem aus einen Sensorik-Test, einer Spirituosen- und einer Weingläser-Erkennung. Die Wettbewerbsvorgaben sind von den Ausbildungsinhalten des Berufs Sommelier abgeleitet. „Die Aufgaben waren sehr anspruchsvoll und haben mir viel Konzentration abverlangt“, erzählt die Teilnehmerin Jannifer Schubert. Die Auszubildende vom Europa-Park in Rust hat es beim Wettbewerb auf den 2. Platz geschafft. „Für mich war der Abend sehr erfolgreich und aufschlussreich“, berichtet die junge Frau. Über den ersten Platz freute sich Andrea Petrova, ebenfalls eine Auszubildende des Europa-Parks in Rust. Auf den dritten Platz schaffte es Salomé Jüssen vom Winzer- und Gastronomiebetrieb Franz Keller Schwarzer Adler in Oberbergen. Die Sieger ehrte die IHK jeweils mit einer Urkunde und einem Pokal.



„Die Veranstaltung hat uns gezeigt, dass die Auszubildenden bereits einiges über das Thema Wein wissen. Wir hoffen, ihnen mit dem Weingipfel eine Ergänzung für den weiteren beruflichen Werdegang zu geben und werden daher den Wettbewerb nach dieser ersten erfolgreichen Runde weiter fortführen“, zieht Stetter eine erste Bilanz.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren