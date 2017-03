Buhnen halten Fluss in der Mitte IHK Ostbrandenburg zur Sanierung von Wasserbauwerken an und in der Oder

Die Oder wird seit mehr als einem Jahrhundert durch Wasserbauwerke wie Buhnen in ihrem Flussbett gehalten. Ohne eine Regulierung ist der kontinuierliche Abfluss des Wassers und der Schwebstoffe und damit der Hochwasserschutz nicht gewährleistet. Die Oder würde versanden und mäandern. Der Siedlungsraum Oderbruch wäre in kürzester Zeit gefährdet.



Deshalb haben die Republik Polen und die Bundesrepublik Deutschland am 27. April 2015 das deutsch-polnischen Regierungsabkommen zur Verbesserung der Schifffahrt an der Oder unterzeichnet. Dem zugrunde liegt unter anderem die gemeinsame deutsch-polnische Stromregulierungskonzeption, in der die beiden nationalen Umweltverwaltungen die Instandsetzung der Buhnen entlang der Oder beschlossen haben. Diese Maßnahmen entsprechen den Anforderungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und damit höchsten Umweltstandards. An diesen Entscheidungen waren die verschiedensten Umweltgremien in Deutschland, Polen und Tschechien beteiligt.



Anlässlich des Tages des Wassers appelliert die regionale Wirtschaft die vorliegenden Planungen zügig umzusetzen. Die IHK Ostbrandenburg setzt sich deshalb unter anderem mit dem EU-EMMA-Projekt seit Jahren für die Schiffbarkeit der Oder und ihren Hochwasserschutz ein.



Die IHK Ostbrandenburg ist die größte Interessenvertretung der Wirtschaft zwischen Schwedt und Eisenhüttenstadt, zwischen Berlin und der Oder.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren