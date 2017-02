IHK-Veranstaltung zu "CSR-Berichtspflichten" am 8. März 2017

Die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim lädt in Kooperation mit der WIGOS Wirtschaftsförderung des Landkreises Osnabrück zur Veranstaltung „CSR-Berichtspflichten erfolgreich nutzen!“ ein. Die Veranstaltung findet am 8. März 2017 von 16:00 bis ca. 18:30 Uhr in den Räumen der IHK, Neuer Graben 38 in Osnabrück, statt.



Nachhaltigkeitskommunikation gewinnt für Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Dieser Trend wird durch das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz verstärkt, das eine Berichtspflicht für große Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2017 vorsieht. Aber auch mittelständische und kleinere Unternehmen sollten sich jetzt verstärkt mit der CSR-Berichterstattung auseinandersetzen, denn Großunternehmen werden CSR-Berichte auch von ihren Zulieferern einfordern.



Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen können digital vorgenommen werden. Alle Hinweise hierzu enthält der Veranstaltungsflyer, der unter www.osnabrueck.ihk24.de (Dok.-Nr. 3639886) abgerufen werden kann.



Weitere Informationen: IHK, Anja Mota Neves, Tel.: 0541 353-311 oder E-Mail: a.motaneves@osnabrueck.ihk.de

