Wohlwollen ins Leben lassen

Wer regelmäßig meditiert, kann sein geistiges System grundlegend verändern. Die positive Wirkung von Meditation auf Körper und Psyche haben Neurowissenschaftler vielfach dokumentiert und nachgewiesen. Eine wichtige Rolle dabei spielt das sogenannte zentrale exekutive Netzwerk im Gehirn. Gebildet aus mehreren Hirnarealen, ist es dafür zuständig, Aufmerksamkeit auszurichten und zu halten. Im Kernspintomografen lassen sich derlei Hirnaktivitäten bei Meditierenden genau beobachten. Das Ausblenden von Störungen übernimmt dann eine Struktur im vorderen inneren Bereich des Gehirns. Dementsprechend befindet sich der Meditierende in einer inneren Haltung, die geprägt ist von Akzeptanz und Wohlwollen. Fazit: In der Meditation begegnet man sich selbst ausgesprochen wertschätzend. Und erhält so die Freiheit, eigene Gedankenstrukturen gezielt zu steuern. Indigourlaub bietet Meditationsreisen auf verschiedenen Levels für Einsteiger und Geübte mit hochqualifizierten Programmleitern an. Der österreichische Veranstalter verfügt über eigene Retreat Center in Bayern und auf Mallorca. www.indigourlaub.com



Natur und Berge. Im veranstaltereigenen Mountain Retreat Center bei Sachrang/Chiemgau können sich Interessierte in drei Tagen mit den Basics der Meditation vertraut machen. Das Programm Meditation mit Anfängergeist ist für Newcomer bestens geeignet. Die Übungen finden im Sitzen und Gehen statt, außerdem gehören Yoga und Atemübungen zum Konzept. Von 25. bis 28. Oktober 2018 sind 3 Ü im Retreat Center ab 395 €/Pers. im DZ inkl. VP zu haben.



Glaube und Spiritualität. Im Buddhismus spielt Meditation eine zentrale Rolle. Wer sich praxisbezogener mit der Weltreligion befassen möchte, kann dies im Schweigeretreat mit Meditation und Yoga im oberbayerischen Chiemgau tun. Dabei geht es um Achtsamkeit in sämtlichen Lebensbereichen. Das meditative Arbeiten wird gleich vor Ort erprobt: Im Mountain Retreat Center von Indigourlaub ist es beispielsweise üblich, dass die Teilnehmer zum Wohl der Gemeinschaft täglich eine Stunde in Küche, Haus oder Garten mithelfen. 6 Ü/DZ von 1. bis 7. Dezember 2018 im Chiemgau mit VP gibt’s ab 315 €/Pers. Die Kursgebühr (nicht im Preis enthalten), zahlt jeder Teilnehmer nach eigenem Gusto auf freiwilliger Basis.



Achtsamkeit und Geduld. Toleranz und Vertrauen kann man lernen. Der amerikanische Psychologe Jon Kabat-Zinn hat das Übungsprogramm „Mindfulness Based Stress Reduction“ (MBSR) entwickelt. Es erleichtert den Umgang mit Stress oder schwierigen Kommunikationssituationen. Beim Kompaktkurs von Indigourlaub auf der veranstaltereigenen Finca Son Manera auf Mallorca werden die Inhalte des klassischen achtwöchigen MBSR Kurses kompakt vermittelt. 7 Ü im DZ mit HP kosten ab 1.290 €/Pers (2. bis 9. Februar 2019). In den 7 Wochen danach erfolgt auf Wunsch eine professionelle Weiterbegleitung (per E-Mail oder Telefon), um die eigene Achtsamkeitspraxis zu unterstützen.



Weitere Infos, Katalogbestellung und Buchung unter Fon Österreich +43 732 272810 oder Deutschland +49 8621 9024140, www.indigourlaub.com

Indigourlaub Sonja Miko

Besondere Reisen für besondere Menschen. Der Linzer Veranstalter Indigourlaub ist spezialisiert auf Urlaube mit den Schwerpunkten Yoga, Qi Gong, Meditation, Fasten und Ayurvedakuren weltweit. Renommierte Trainer sowie sorgfältig ausgewählte Hotels und Retreats inmitten eindrucksvoller Naturlandschaften sind für die Programme ebenso charakteristisch wie gesunde, teils vegetarische oder vegane Verpflegung. Nach dem Motto "Alleine reisen, aber nicht alleine sein" erfahren Teilnehmer bei 240 Reisen in 17 Ländern weltweit Freude an der Begegnung mit anderen und sich selbst. Herzensanliegen des Indigourlaub-Teams ist darüber hinaus ein achtsamer Umgang mit der Natur. So engagiert sich das Unternehmen als Mitglied beim "forum anders reisen e.V.", kooperiert mit der gemeinnützigen Klima-Organisation "atmosfair" und unterstützt den Verein zum Schutz von Delfinen und Walen, "M.E.E.R. e.V.".

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren