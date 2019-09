Pressemitteilung BoxID: 769322 (Implenia AG)

Coup d'envoi pour un développement de site par Implenia

Pose de la première pierre dans le quartier émergent de Neuhegi à Winterthur / Implenia réalise le complexe résidentiel et commercial KIM inno-living

À Winterthur Neuhegi, Implenia, leader suisse des services de construction, développe et construit KIM inno-living, un complexe résidentiel et commercial moderne. Les travaux d’excavation sont en cours depuis le début de l’été. Hier, la pose solennelle de la première pierre, par Implenia et le propriétaire Swiss Life, a marqué le coup d’envoi officiel des travaux de maîtrise d’œuvre.



Un jury professionnel avait désigné, en été 2017, le projet du bureau BDE Architectes de Winterthur comme gagnant du mandat d’étude basé sur le BIM. En juin 2019, Implenia a vendu le projet avec succès à Swiss Life. La pose de la première pierre, hier, a signé le lancement d’une nouvelle étape.



Un projet global d’une grande qualité urbanistique et architecturale regroupant plus de 200 logements – soit 17 000 m2 de surface locative – est ainsi en train de naître sur ce site de Winterthur. Le rez-de-chaussée offrira en outre environ 900 m2 d’espaces destinés à des usages orientés vers l’accueil du public. Le bâtiment, qui disposera de sept niveaux complets ainsi que d’un étage en attique, sera construit en bois au-delà du premier étage. Le projet s’insérera donc parfaitement dans son environnement. En effet, dans le quartier émergent de Neuhegi, les spécialistes d’Implenia ont déjà développé et construit le projet voisin sue&til, le plus grand complexe résidentiel de Suisse construit en bois.



« Grâce au grand projet KIM inno-living, les habitants de Winterthur vont disposer de logements et d’espaces de vie modernes, adaptés aux besoins du futur. Durabilité, qualité de vie et architecture se marient de manière convaincante au sein de ce complexe résidentiel et commercial. Nous sommes très heureux de pouvoir désormais réaliser ce projet en collaboration avec Swiss Life », a déclaré Adrian Wyss, responsable de la Division Développement d’Implenia.



Visant la certification Minergie P pour KIM inno-living, le maître d’ouvrage mise sur une forte isolation thermique, une bonne étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment et une installation photovoltaïque sur la toiture. L’achèvement et la livraison sont prévus pour le printemps 2022.

